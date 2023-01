Le chef de l’État islamique tué en Afrique, selon les États-Unis

Le président Joe Biden a intensifié la présence militaire américaine en Somalie l’année dernière, annulant un retrait des troupes ordonné par son prédécesseur

Un haut commandant du groupe terroriste État islamique (EI, anciennement ISIS) a été tué lors d’un raid des forces spéciales américaines en Somalie, a déclaré le Pentagone, affirmant que le militant avait joué un rôle majeur dans la collecte de fonds pour la tristement célèbre cellule djihadiste.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé l’opération jeudi, affirmant qu’elle avait eu lieu dans le nord de la Somalie un jour avant et “a entraîné la mort d’un certain nombre de membres de l’Etat islamique”, parmi eux, le chef régional Bilal al-Sudani et 10 autres combattants.

Le commandant était “responsable de favoriser la présence croissante de l’Etat islamique en Afrique et de financer les opérations du groupe dans le monde, y compris en Afghanistan”, Austin a déclaré, alléguant qu’al-Sudani était un “facilitateur clé” pour l’État islamique “réseau mondial.”

Le chef du Pentagone a poursuivi en affirmant que la mission américaine n’avait fait aucune victime civile, tandis que le Commandement militaire pour l’Afrique (AFRICOM) a noté que le raid avait été mené dans un “emplacement distant” et était peu susceptible d’avoir blessé des non-combattants. Aucun soldat américain n’a été blessé, mais un soldat a été mordu par un chien militaire à la suite de l’opération, selon un haut responsable anonyme cité par CNN.

Le même responsable a ajouté que si les forces américaines étaient prêtes à capturer al-Sudani, les “hostile” la réponse de son groupe a forcé des représailles et a entraîné sa mort. Il a été sanctionné pour la première fois par le Trésor américain en 2012 pour avoir prétendument aidé des combattants étrangers à se rendre dans un camp d’entraînement en Somalie et pour avoir aidé des groupes djihadistes à se financer.

Bien que le président Donald Trump ait retiré la plupart des 700 soldats américains stationnés en Somalie en 2020, Biden a redéployé les troupes l’année dernière pour poursuivre les opérations contre les militants locaux, citant l’autorisation militaire adoptée par le Congrès après les attentats terroristes du 11 septembre en 2001. Selon Brown le projet Costs of War de l’université, cette autorisation a été invoquée pour justifier “contre-terreur” missions dans au moins 85 pays, servant effectivement de chèque en blanc pour l’intervention militaire américaine dans le monde entier.

