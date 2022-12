Le chef de l’État islamique s’est fait exploser après avoir été encerclé, selon un combattant syrien | Nouvelles du monde

Le chef du soi-disant État islamique s’est fait exploser après que lui et ses collaborateurs aient été encerclés en Syrie, selon un témoin.

Abu al-Hassan al-Hashemi al-Qurayshi a été tué lors d’une opération menée par les rebelles de l’Armée syrienne libre (ASL) à Jasem, dans la province de Deraa, au nord-ouest, à la mi-octobre, selon l’armée américaine.

La mort d’Al-Quraishi et un successeur ont été annoncés mercredi par l’EI – plus d’un mois plus tard.

La groupe militantqui revendiquaient autrefois des pans de territoire à travers Syrie et Irakmène toujours des attaques sporadiques.

“Le chef et un compagnon se sont fait exploser avec des ceintures suicides après que nos combattants ont réussi à prendre d’assaut leur cachette”, a déclaré Salem al Horani, un habitant de Jasem et ancien combattant qui a participé au siège des trois maisons où la cellule de l’EI a été découverte.

La province de Deraa a été placée sous le contrôle de l’armée syrienne à la suite d’accords de réconciliation négociés par la Russie en 2018 qui ont rendu le contrôle du sud de la Syrie à Damas.

La FSA avait reçu le soutien des États de l’Ouest et du Golfe jusqu’à ce qu’ils retirent leur soutien en 2018, mais ses combattants sont restés dans la région après les accords de réconciliation en vertu desquels ils ont remis des armes lourdes mais ont été autorisés à conserver des armes légères.

Le porte-parole de l’EI, Omar al-Muhajer, a déclaré qu’Al-Qurayshi “est mort en combattant les ennemis de Dieu”.

Al-Qurayshi est le troisième dirigeant à être tué depuis que le fondateur Abu Bakr al-Baghdadi a été pourchassé par les Américains lors d’un raid dans le nord-ouest en octobre 2019.

Al-Muhajer a déclaré qu’Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurayshi a été nommé nouveau chef du groupe.

On pense qu’aucun des al-Qurayshis n’est lié. Al-Qurayshi n’est pas leur vrai nom mais vient de Quraish, le nom de la tribu à laquelle appartenait le prophète de l’Islam Muhammad.

L’EI prétend que ses dirigeants sont issus de cette tribu et “al-Qurayshi” fait partie du nom de guerre d’un chef de l’EI.

Où est l'État islamique maintenant ?

L’EI est sorti du chaos de la guerre civile en Irak et s’est développé pour englober de vastes régions d’Irak et de Syrie en 2014.

Il était tristement célèbre pour son règne brutal au cours duquel il a tué et exécuté des milliers de personnes et a agi en tant que sponsor d’attaques terroristes dans le monde entier.

L’ancien dirigeant Abu Bakr al-Baghdadi a déclaré cette année-là un califat islamique depuis une mosquée de la ville de Mossoul, dans le nord de l’Irak, et s’est proclamé calife de tous les musulmans.

Mais son règne a pris fin en Irak en 2017 et en Syrie deux ans plus tard.

Le groupe et ses affiliés continuent de mener des attaques meurtrières, y compris sur le territoire qu’il revendiquait autrefois comme faisant partie de son califat.

Plus tôt ce mois-ci, des militants de l’EI ont attaqué une position de l’armée irakienne dans le gouvernorat de Kirkouk, au nord-ouest, tuant quatre soldats.

Mercredi, un attentat à la bombe a frappé une école religieuse dans le nord de l’Afghanistan, tuant au moins 10 élèves, selon un responsable taliban.

Il n’y a pas eu de revendication immédiate de responsabilité, mais l’attaque est survenue au milieu d’une campagne de violence de la part de l’affilié afghan de l’EI qui s’est intensifiée depuis que les talibans ont pris le pouvoir.