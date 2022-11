Le chef de l’État islamique est mort et un nouveau est choisi. Les deux sont inconnus.

À son apogée, l’État islamique dirigeait un califat autoproclamé de la taille de la Grande-Bretagne qui s’étendait sur la frontière entre la Syrie et l’Irak et comptait des dizaines de milliers de combattants du monde entier. Sa vision extrémiste d’un combat éternel entre ses forces et quiconque s’y oppose a inspiré des attentats meurtriers à Paris, Bruxelles, Istanbul, Berlin, Bagdad et d’autres grandes villes.

Mais une coalition internationale dirigée par les États-Unis a travaillé avec les forces locales en Irak et en Syrie pour le combattre, le repoussant finalement de sa dernière parcelle de territoire dans l’est de la Syrie en mars 2019.

Depuis lors, les combattants de l’État islamique ont continué d’attaquer les civils et les forces de sécurité en Syrie, en Irak, en Afghanistan et dans certaines parties de l’Afrique, mais avec des capacités considérablement affaiblies, tandis que ses dirigeants ont été décimés par l’armée américaine et ses forces partenaires.

Le dirigeant dont la mort a été annoncée mercredi s’appelait Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi. Il avait été nommé par le groupe en mars, après que ses deux anciens dirigeants aient été tués lors de raids séparés par les forces spéciales américaines sur des refuges dans le nord de la Syrie.

On savait peu de choses sur les antécédents de M. al-Quraishi, y compris son vrai nom, ou sur les mesures qu’il avait prises pour tenter de relancer l’organisation.