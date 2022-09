Le chef de l’Etat islamique détenu – Turquie

La figure de l’État islamique au nom de code Maître Zeyd a été capturée par les forces de sécurité turques

Le terroriste de l’État islamique (EI, anciennement ISIS) Bashar Hattab Ghazal al Sumaidai, du nom de code Maître Zeyd ou Abu Zeyd, a été capturé par les forces de sécurité turques, a déclaré jeudi le président Recep Tayyip Erdogan aux journalistes lors d’un vol de retour vers la Turquie depuis les Balkans.

Erdogan a décrit le terroriste comme “l’un des directeurs les plus importants de Daech après [Abu Bakr al-]Bagdadi et [Abdullah] Quardach », se référant à l’organisation par son titre arabe. Baghdadi, le fondateur de l’EI, se serait fait exploser en octobre 2019 lors d’un raid américain sur son complexe dans la province syrienne d’Idlib. Quardash a pris la tête de l’organisation.

Al-Sumaidai a été capturé lors d’une opération conjointe de la Direction générale de la sécurité, du département de police d’Istanbul et de l’Organisation nationale du renseignement (MIT), a révélé Erdogan, expliquant que les autorités avaient suivi ses relations en Turquie et en Syrie et découvert qu’il prévoyait d’entrer Turquie illégalement. Il a été pris déguisé alors qu’il tentait d’utiliser une fausse carte d’identité. Le chef militant a été remis aux autorités judiciaires turques à la suite d’un interrogatoire mené par le MIT et la police d’Istanbul.

Al-Sumaidai a avoué travailler au ministère de l’Éducation et au ministère de la Justice du groupe terroriste. Plusieurs rapports internationaux l’ont identifié comme chef du système judiciaire de l’Etat islamique. Il a été désigné comme successeur possible d’Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, un chef de l’EI qui, comme Baghdadi, se serait fait exploser lors d’un raid américain. Il est entré au rez-de-chaussée de l’EI au moment où le groupe se formait en 2013, après avoir combattu avec un groupe djihadiste en Irak.