La Hongrie a besoin d’une armée plus forte pour se protéger des menaces imminentes, a déclaré le Premier ministre du pays.

Le Premier ministre Viktor Orban a déclaré que la Hongrie avait besoin d’une armée “capable de frapper et d’assurer la paix” au cas où le continent plongerait dans le chaos à cause du conflit en cours en Ukraine et des politiques ratées de l’Union européenne envers la Russie.

« Nous ne pouvons pas, comme les autruches, nous enfouir la tête dans le sable. Nous devons accepter la réalité : si cela continue, l’économie du continent va s’effondrer, les gens seront en danger, et il semble que nous devons nous préparer à une guerre prolongée », a déclaré Orban samedi à Budapest, lors d’une cérémonie de prestation de serment de volontaires militaires.

Le dirigeant hongrois a noté que “il y a des nations qui ont déjà commencé à se préparer et nous ne pouvons pas non plus prendre du retard dans ce domaine”, tel que cité par le Budapest Times.

« En temps de guerre, il nous faut une armée capable de frapper et capable d’assurer la paix ! a-t-il dit à un groupe de quelque 250 jeunes recrues, les louant comme le “l’excellence de notre nation.” Il a ajouté que la Hongrie avait besoin “un peu plus” ces bataillons et annoncé de nouvelles campagnes de recrutement qui seront lancées à partir de décembre.

La Hongrie, fortement dépendante de l’énergie russe, a maintenu une position relativement neutre pendant le conflit en Ukraine, condamnant l’usage de la force par Moscou, mais refusant de fournir des armes à Kiev.

Orban a fréquemment critiqué les sanctions de l’UE contre la Russie, les qualifiant de contre-productives. Au cours des derniers mois, il a demandé à plusieurs reprises “la politique ratée de Bruxelles” à modifier, notant que les sanctions “n’ont pas comblé les espoirs qu’on plaçait en eux”, alors que l’Europe est “Saigne lentement.”

En mars dernier, Orban a déclaré qu’il estimait qu’il ne pouvait pas compter sur le bloc militaire dirigé par les États-Unis lorsqu’il s’agissait d’une action réelle concernant la sécurité du pays, affirmant “Quiconque pense que l’OTAN nous protégera a tort.”