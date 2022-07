Le chef de l’espionnage britannique met en garde contre le partenariat entre la Russie et la Chine “sans limites”, mais insiste sur le fait que l’Occident a des “avantages”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le chef du MI6, Richard Moore, n’a pas hésité à discuter de la Russie et de la Chine lors d’une conversation au coin du feu au Forum sur la sécurité d’Aspen, allant même jusqu’à révéler que le Royaume-Uni considère désormais la Chine comme sa “priorité absolue” et que les efforts de guerre de la Russie en Ukraine ont abouti à “échec complet.”

“Les présidents Poutine et Xi, lorsqu’ils se sont rencontrés, ont conclu cet accord … avec le terme” sans limites “”, a déclaré Moore. “Maintenant … que” pas de limites “est une phrase qui sonne, n’est-ce pas? C’est une phrase qui sonne, et je pense qu’elle dit, quand le président Xi dit ces choses, il les pense, et nous devons écouter attentivement.”

Moore, dans sa toute première interview devant la caméra en dehors du Royaume-Uni, a présenté une image complexe du paysage international, en particulier en ce qui concerne les défis de rester “en amont” de la Chine ainsi qu’un certain nombre de déclarations directes concernant la Russie et ses actions en Ukraine. .

Moore a critiqué la Chine pour “avoir battu le tambour russe et vendu” le récit de Poutine sur l’Ukraine “sans aucun sens de l’ironie”. “Ils vendent leur huile de serpent dans le monde entier”, a déclaré Moore.

Il a également évoqué le côté négatif de faire des affaires avec la Chine, pointant du doigt le Sri Lanka, qui a pris “des décisions économiques vraiment mal placées” en faisant confiance à la Chine et en devenant la proie de son initiative “la Ceinture et la Route”. L’Occident, a-t-il soutenu, montre une plus grande volonté de travailler dans un environnement “indépendant et créatif”.

Plus surprenant encore, Moore a qualifié la Chine de priorité absolue du Royaume-Uni – avant même tout effort de lutte contre le terrorisme.

“Nous déployons plus d’efforts en Chine”, a déclaré Moore. “Nous consacrons désormais plus d’efforts à la Chine qu’à tout autre sujet.”

“Donc, par exemple, cela vient de dépasser le contre-terrorisme en termes de notre mission, et cela ressemble à un très grand moment – après le 11 septembre, après le 7/7 à Londres – mais cela reflète le sérieux de la mission pour nous ,” il ajouta.

Le plus grand défi avec la Chine est de gérer un système “opaque”, en particulier après que la Chine a écrasé les sources d’espionnage américaines en 2010, tuant ou emprisonnant au moins 18 de ces agents et faisant reculer les États-Unis de “décennies”.

“Mais je dirais simplement que … nous avons cet énorme avantage que les Chinois n’ont pas parce que nous avons des amis – nous avons des alliés, nous avons la capacité de travailler de manière fiable pour essayer de relever ce défi.”

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande partagent des renseignements dans un système connu sous le nom de Five Eyes Alliance. Moore fait valoir qu’en plus de cette alliance, qui permet la libre circulation des renseignements entre les cinq nations, les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs partenaires offrent également un “terrain d’entente” pour les pays que la Chine et la Russie n’offrent pas.

“Vous savez, il y a beaucoup de pays qui ne partagent peut-être pas nos valeurs”, a-t-il déclaré. “Ils ne partagent peut-être pas nos systèmes politiques, mais ils sont un champ de bataille vital pour nous alors que nous cherchons à rivaliser avec les Chinois, et si nous laissons un vide dans ces endroits, les Chinois le combleront.”

Moore a expliqué comment il cherche à “forger une relation” avec le service de renseignement d’un pays donné qui “pourrait tomber dans cette catégorie” et essayer de trouver un terrain d’entente.

“Je ne laisse pas mes valeurs à la porte”, a-t-il ajouté, soulignant que ses valeurs restent “essentielles” à son service. “Je trouverai des moyens de trouver un terrain d’entente et je pense que nous devons le faire, et une partie de cela est franchement de ne pas voir cela comme une sorte de tournage d’un film de cow-boy des années 1950. [where] les méchants ont des chapeaux noirs et nous avons tous des chapeaux blancs.”

“C’est un monde désordonné et contesté, et nous devons être préparés.”

L’un des domaines dans lesquels cette préparation s’est avérée utile était la guerre menée par le président russe Vladimir Poutine en Ukraine. Moore a une fois de plus souligné l’importance de savoir avant l’invasion ce que Poutine avait l’intention de faire et comment cela a conduit à de nombreux échecs.

“Nous avons eu l’énorme privilège dans les services de renseignement américains et britanniques de savoir ce que [Putin’s] plan était, et il avait trois choses qu’il voulait “, a déclaré Moore. ” L’un était d’enlever [President Volodymyr] Zelenskyy, le deuxième était de capturer Kiev, et le troisième était de semer la désunion au sein de l’alliance de l’OTAN.”

“Si vous vous tournez vers ces trois-là brièvement … je pense que c’est un échec, si vous avez complètement échoué à capturer Kyiv.” Cela, a-t-il dit, signifie que la Russie a subi “un nez très, très sanglant”.

Il a fait écho aux estimations du directeur de la CIA, William Burns, selon lesquelles la Russie avait perdu quelque 15 000 soldats – au moins – lors de l’invasion, affirmant qu’il s’agissait d’une estimation “conservatrice” qui équivaudrait au même nombre de soldats que la Russie a perdus au cours des opérations de 10 ans en Afghanistan. années 1980. Comme Burns, il a également déclaré que Poutine n’était pas en mauvaise santé.

Il a déclaré que le plus grand échec de la Russie s’est traduit par une montée en puissance de l’OTAN, soulignant une fois de plus la valeur de la coopération entre les alliés occidentaux afin d’atteindre leurs objectifs. Avec l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’alliance, Moore pense que l’OTAN est plus forte que jamais.

“Je n’aurais jamais pensé voir la Suède et la Finlande rejoindre [NATO]», a-t-il dit. « La Suède vient de renoncer à 200 ans de neutralité pour faire cela. Donc, sur tous ceux-là, je pense qu’ils comptent comme des échecs épiques.”