Le directeur général de Roscosmos, Dmitry Rogozin, essaie littéralement de faire un air plus joyeux.

Rogozin – un auteur-compositeur de longue date qui mélange un peu Venus et Vegas – a prêté son nom à un album de chansons patriotiques sur le thème de l’espace publié sur le site officiel de l’agence le mois dernier. Cependant, trois des chansons qu’il a écrites lui-même sont toutes interprétées par des chanteurs différents.

La version de l’album de Rogozine « I Fly Above Russia » – avec un solo d’accordéon – a été interprétée par l’icône folk Nikolay Rastorguyev en 2018 le jour de Cosmonautic Day, un jour férié caractérisé par le genre de concerts sur le thème patriotique qui sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années. devenir.

«Nous devons travailler pour défendre le don de nos ancêtres», dit Rogozin. « Et la nuit, ivre ou sec / On rêve de Russie. »

Les festivités de 2019 incluent la synchronisation labiale de deux autres créations de Rogozin sur la liste de lecture Roscosmos: la ballade de puissance «We Tear the Sky to Shreds» et une mélodie avec toutes les remontées de scène d’une entrée de l’Eurovision, «Above the Earth Flies a Ship».

«Un navire vole au-dessus de la terre», commence un chœur. « Dans le cosmos de l’espace / Comme un vieux dirigeable / Ami du vent et de l’errance / Confortable dans une couverture étoilée. »

L’album replonge dans la guerre froide pour «Space Maps Tucked Into Tablets» et «And Apple Trees Will Bloom on Mars». Il y en a aussi une interprétation « The Grass at Home » des années 1980, une chanson sur les cosmonautes en quête de terres familières, qui est devenue l’hymne officiel de Roscosmos en 2009.

Mais les chansons de Rogozin servent aussi un but politique. En termes de création de mythes nationaux, la performance de l’Union soviétique dans la course à l’espace n’est surpassée que par sa victoire sur les nazis – célébrer les réalisations du pays au-delà des frontières de la Terre est un moyen infaillible d’obtenir le soutien populaire même en des temps troublés. invoquer.

Le Kremlin du président Vladimir Poutine a utilisé le symbolisme de la compétition spatiale plus d’une fois cette année pour projeter une image du pouvoir pendant la pandémie. Le nom Spoutnik V du vaccin russe contre le coronavirus, en l’honneur du programme satellite emblématique soviétique, était censé entourer la réponse du pays au coronavirus d’une aura d’innovation et de triomphe.

Rogozine n’est pas le premier haut responsable russe à se lancer dans des apparitions politiques. Vladislav Surkov, un assistant présidentiel qui était l’un des architectes idéologiques de l’ère Poutine avant son éviction, a publié un poème en septembre sur le «high naturel» de la respiration («Qui a besoin de cocaïne?»).

Le chef de la commission d’enquête du Kremlin de Russie, Aleksandr Bastrykin, a publié plus de 50 poèmes politiques sous un pseudonyme, dont beaucoup sont des vers satiriques attaquant des opposants politiques, y compris « Another Day in Jail for Navalny », une référence au critique du Kremlin qui s’est remis d’une intoxication nerveuse en août.

La porte-parole du département d’État Maria Zakharova a également écrit quelques tubes pop, allant de chansons de rupture à des ballades politisées sur la Syrie.

Même Poutine est connu pour jouer du piano en attendant l’accueil de dignitaires étrangers.

Rogozin est sur le point de profiter de la récente vague de patriotisme lié à l’espace, obtenant même la marque Roscosmos « Allons-y! » – les mots célèbres prononcés par Youri Gagarine en 1961 avant de devenir le premier humain à orbiter autour de la Terre – pour les prochaines collections de parfums, d’alcool et de vêtements.

Lorsque le programme de navette spatiale américaine a été retiré en 2011 et que tous les futurs lancements de la Station spatiale internationale ont été délégués au cosmodrome de Baïkonour exploité par Roscosmos au Kazakhstan, ce fut une victoire symbolique qui a réaffirmé la domination de la Russie sur le cosmos. En mai, Crew Dragon Demo-2 d’Elon Musk a amené avec succès des astronautes américains à la station. Cela a été considéré par Roscosmos comme un défi dans l’un des derniers domaines où le Kremlin pouvait se vanter d’une autorité technologique.

Certains blagues Internet russes ont rapidement réalisé un faux clip dans lequel Musk a chanté «The Grass at Home», l’une des 12 chansons publiées sur le site de Roscosmos.

Écraser les efforts spatiaux de l’Amérique est devenu une forme d’art russe.

Début 2020, l’Académie russe des sciences a déposé une plainte auprès des Nations Unies au sujet de la luminosité des amas de satellites Starlink de la société SpaceX de Musk, affirmant qu’ils étaient devenus une préoccupation pour les astronomes. En octobre, Rogozin a accusé le prochain programme lunaire de la NASA d’être trop «axé sur les États-Unis».