Le chef de l’EPA visite la ville de WVa qui avait un avis sur l’eau de 10 ans

Le chef de l’Agence fédérale de protection de l’environnement doit visiter mardi un comté de Virginie-Occidentale où certains habitants ont récemment eu accès à de l’eau potable après des années à la faire bouillir avant de la boire en raison de problèmes d’infrastructure persistants.

L’administrateur de l’EPA, Michael Regan, s’entretiendra avec des membres de la communauté du comté de McDowell sur les inégalités en matière d’eau potable et d’eaux usées dans cette dernière phase de sa tournée «Journey to Justice», lancée l’année dernière. Regan a commencé sa tournée dans le sud des États-Unis, se rendant au Mississippi, en Louisiane et au Texas au cours de l’hiver, puis à Porto Rico l’été dernier.

Regan a déclaré que “Journey to Justice” consiste à “parler avec les gens sur leurs porches ou dans leurs églises, ou là où les gens se rassemblent, pour écouter et apprendre de la communauté”.

La tournée se concentre sur les communautés historiquement défavorisées, telles que les communautés à faible revenu, les communautés de couleur et les communautés tribales et d’autres qui « luttent depuis un certain temps mais n’ont pas eu de siège à la table », a-t-il déclaré.

Il a dit que de nombreuses communautés charbonnières anciennes et actuelles – comme celles du comté de McDowell – correspondent à cette description.

“C’est une communauté, comme de nombreuses communautés énergétiques à travers les États-Unis, qui alimentait autrefois notre nation, contribuait à cimenter la compétitivité américaine, étant maintenant l’un des comtés les plus pauvres du pays, pas seulement dans cet État”, a déclaré Regan lundi dans une interview. avec l’Associated Press.

“Alors que nous continuons à faire la transition alors que le marché fait évoluer notre pays vers de nouvelles technologies plus compétitives et s’éloigne des technologies plus anciennes, en particulier celles qui dépendent du charbon, nous savons que ces communautés seront les plus durement touchées”, a-t-il poursuivi. “Il est important que nous prêtions attention à ces communautés pour nous assurer que personne n’est laissé pour compte.”

Ce n’est pas le premier voyage de Regan en Virginie-Occidentale, mais c’est son premier voyage dans le comté de McDowell, où les habitants de la petite communauté majoritairement noire de Keystone ont dû faire bouillir leur eau pendant une décennie avant d’être finalement raccordés à un nouveau système d’eau. il y a un an. Une compagnie charbonnière avait construit le système d’origine, mais est partie sans laisser personne en charge et les lignes se sont détériorées.

Le système est maintenant géré par McDowell Public Service District, qui se concentre sur la consolidation et la modernisation des systèmes dans les communautés charbonnières du comté.

Regan a déclaré que son équipe s’est rendue dans le comté de McDowell au moins six fois cette année pour évaluer comment le gouvernement fédéral peut soutenir les communautés et tirer parti des fonds fédéraux inclus dans des packages tels que la loi bipartite sur les infrastructures.

“Nous sommes allés à McDowell pour collecter des informations et dialoguer avec les communautés sur le terrain pour entendre de première main ce qu’elles pensent être les solutions aux nombreux problèmes qui affligent les communautés depuis des décennies”, a-t-il déclaré. “Nous savons que les communautés connaissent le mieux leurs problèmes.”

Leah Willingham, l’Associated Press