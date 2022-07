Le chef de l’EPA se rendra à Porto Rico dans le cadre d’une tournée de justice environnementale

SAN JUAN, Porto Rico – Norma Quiñones a passé quatre ans sans eau courante après que l’ouragan Maria a détruit le puits dont elle et des dizaines de voisins dépendent dans leur communauté située au cœur des montagnes de l’ouest de Porto Rico.

Infirmière scolaire, la mère de deux enfants espère que leur situation et d’autres similaires sur tout le territoire américain vont changer avec la visite officielle cette semaine de Michael Regan, administrateur de l’Agence américaine de protection de l’environnement.

Il devrait visiter plusieurs communautés pauvres de l’île dans le cadre d’une initiative américaine baptisée “Journey to Justice” pour savoir comment la pollution les a affectées.

“Il est vraiment important pour moi que nous soyons sur le terrain et que nous voyions ces injustices de près”, a déclaré Regan à l’Associated Press dans une interview lundi. “Ce sont les mêmes communautés qui sont en première ligne face à l’impact du changement climatique.”

Le premier arrêt de Regan aura lieu mardi au Cano Martín Peña, considéré comme l’un des cours d’eau les plus pollués de Porto Rico. Il fait partie de l’estuaire de la baie de San Juan et abrite plus de 25 000 personnes issues de migrants pauvres arrivés au milieu des années 1900 en provenance des zones rurales de l’île.