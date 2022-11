Le chef de l’EPA écoute les problèmes d’eau dans la capitale du Mississippi

JACKSON, Mississippi (AP) – L’administrateur de l’EPA, Michael Regan, a déclaré mardi que l’agence travaillait toujours sur un plan visant à apporter des améliorations à long terme au système d’approvisionnement en eau de la capitale du Mississippi, qui a failli s’effondrer il y a plus de deux mois.

“Je suis ici pour la quatrième fois en un an parce que je veux vous entendre directement”, a déclaré Regan à des dizaines d’hommes d’affaires, d’élus, de pasteurs et d’autres lors d’une réunion à la Jackson State University.

Radhika Fox, administratrice adjointe de l’EPA pour l’eau, a rejoint Regan et le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, pour le rassemblement.

Jackson a lutté avec des problèmes d’eau pendant des décennies. La majeure partie de la ville a perdu l’eau courante pendant plusieurs jours après que de fortes pluies ont exacerbé les problèmes de la principale station d’épuration de la ville fin août. Lorsque cela s’est produit, Jackson avait déjà fait l’objet d’un avis d’ébullition d’eau pendant un mois parce que les inspecteurs de la santé avaient trouvé de l’eau trouble qui pouvait rendre les gens malades.

Environ 80 % des 150 000 habitants de Jackson sont noirs et environ un quart de la population vit dans la pauvreté.

L’avis d’ébullition a été levé à la mi-septembre, mais de nombreuses personnes restent sceptiques quant à la qualité de l’eau. Le représentant d’État Bo Brown, un démocrate de Jackson, a demandé mardi à Regan si l’EPA pouvait faire quelque chose pour inspirer confiance aux gens que l’eau est potable.

“Vous entendez encore des gens dire:” Eh bien, je ne suis pas si sûr “”, a déclaré Brown.

Regan a dit qu’il avait passé du temps avec une femme de 98 ans dans sa maison de Jackson et qu’elle lui avait donné un conseil : Mettez de côté la politique et commencez à travailler sur une solution.

« Le maire et moi en avons parlé à plusieurs reprises. Nous savons que nous devons gagner la confiance », a déclaré Regan.

L’EPA a annoncé le 20 octobre qu’elle avait commencé à enquêter pour savoir si les agences de l’État du Mississippi avaient fait preuve de discrimination à l’encontre de Jackson en refusant de financer des améliorations pour son système d’eau défaillant. Regan a déclaré aux journalistes qu’il ne pouvait pas donner de détails sur cette enquête mardi.

Le 31 octobre, l’EPA a annoncé que des tests avaient montré que l’eau de Jackson était potable. L’agence a encouragé les résidents à prêter attention aux futurs avis d’ébullition de l’eau. Il n’était pas encore certain que Jackson ait trop de plomb et de cuivre dans son eau ; l’échantillonnage est terminé et les résultats sont attendus ce mois-ci.

Le premier voyage de Regan à Jackson en tant que leader de l’EPA était une tournée “Journey to Justice” à la fin de l’année dernière pour attirer l’attention sur les problèmes environnementaux dans les communautés à faible revenu, principalement minoritaires, des États de la côte du Golfe. Trois des voyages de Regan à Jackson ont eu lieu depuis le début de la crise de l’eau fin août.

Le système Jackson fait toujours face à des réparations importantes et coûteuses. Le département de la santé de l’État et l’Agence de gestion des urgences du Mississippi ont commencé à superviser les opérations et les réparations dans l’établissement.

Lumumba a déclaré aux journalistes après la réunion mardi qu’il souhaitait que le gouverneur républicain Tate Reeves prolonge l’état d’urgence pour le système d’eau de Jackson, qui doit expirer lundi prochain.

Lumumba a déclaré lors de la réunion que les problèmes d’eau perturbent l’économie, perturbent les écoles et les universités et affectent la qualité de vie.

“Nous sommes prêts à mettre fin à ces cycles d’humiliation”, a déclaré Lumumba.

Le révérend Dwayne K. Pickett Sr., pasteur de l’église New Jerusalem à Jackson, a déclaré aux responsables de l’EPA qu’à mesure que le système d’eau de Jackson est réparé, il souhaite voir une participation significative des entrepreneurs minoritaires.

Fox a déclaré qu’elle avait commencé sa carrière dans l’eau à San Francisco et que la ville avait fait des efforts pour inclure des sous-traitants minoritaires, par exemple en divisant de gros contrats en plus petits. Elle a dit que l’EPA examine les questions d’équité à Jackson et ailleurs. Elle a déclaré que le remplacement des infrastructures vieillissantes devrait être effectué d’une manière qui comprend «la création d’énergie et la création de richesse» pour les communautés touchées.

Emily Wagster Pettus, Associated Press