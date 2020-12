Le directeur général du RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, a confirmé l’intérêt du club de Bundesliga pour le milieu de terrain très apprécié Dominik Szoboszlai.

La star du RB Salzbourg, Szoboszlai, a été fortement liée à des clubs à travers l’Europe grâce à ses performances accrocheuses en Autriche ces dernières saisons.

On pense qu’Arsenal est l’un des principaux prétendants du joueur de 20 ans alors qu’il vise à renforcer ses options limitées dans le milieu de terrain offensif.

Mais des rapports de l’Allemagne plus tôt cette semaine ont affirmé que Leipzig était en pole position pour signer Szoboszlai de leur club jumeau.

Et Mintzlaff admet que son équipe tient à amener l’international hongrois d’une Red Bull Arena à l’autre.

«C’est quelqu’un que nous trouvons très intéressant», a déclaré Mintzlaff Sky Sport Allemagne. «Je peux dire que nous nous soucions de lui.

Mais le PDG de Leipzig a été discret lorsqu’il a demandé si l’accord pour Szoboszlai pouvait être conclu avant Noël.

Il a ajouté: «Vous pouvez regarder dans une boule de cristal et en savoir plus que moi. Nous ne sommes pas les seuls [who are interested]. »