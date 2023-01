Le chef de l’église russe appelle à la trêve en Ukraine, ne trouve pas preneur

Le patriarche de Moscou Kirill a suggéré une trêve de midi vendredi à minuit samedi, heure locale. L’Église orthodoxe russe, qui utilise l’ancien calendrier julien, célèbre Noël le 7 janvier, soit 13 jours plus tard que dans le calendrier grégorien.

La proposition a été ignorée par les responsables de Kyiv, le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak l’ayant qualifiée de “piège cynique et d’élément de propagande”.

Les responsables de Moscou n’ont fait aucun commentaire immédiat sur l’ouverture de Kirill. Cependant, le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu par téléphone avec le président turc jeudi et le Kremlin a déclaré par la suite que Poutine “avait réaffirmé l’ouverture de la Russie à un dialogue sérieux” avec les autorités ukrainiennes.

Mais cette volonté déclarée s’accompagnait des conditions habituelles : que « les autorités de Kyiv remplissent les exigences bien connues et répétées et reconnaissent les nouvelles réalités territoriales », a déclaré le Kremlin en référence à la demande de Moscou que l’Ukraine reconnaisse la Crimée comme faisant partie de la Russie et reconnaisse autres gains territoriaux illégaux.