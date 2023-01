Le chef de l’église russe appelle à la trêve en Ukraine, ne trouve pas preneur

KYIV, Ukraine (AP) – Le chef de l’Église orthodoxe russe a appelé jeudi à un cessez-le-feu de Noël de 36 heures en Ukraine à la fin de cette semaine, mais son appel semblait peu susceptible d’apporter une percée dans l’arrêt de la guerre qui a commencé la dernière Février avec l’invasion russe.

Le patriarche de Moscou Kirill a suggéré une trêve de midi vendredi à minuit samedi, heure locale. L’Église orthodoxe russe, qui utilise l’ancien calendrier julien, célèbre Noël le 7 janvier, soit 13 jours plus tard que dans le calendrier grégorien.

La proposition a été ignorée par les responsables de Kyiv, le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak l’ayant qualifiée de “piège cynique et d’élément de propagande”.

Kirill a précédemment justifié la guerre de la Russie en Ukraine comme faisant partie d’une « lutte métaphysique » pour empêcher un empiètement idéologique libéral de l’Occident.

Les responsables de Moscou n’ont fait aucun commentaire immédiat sur l’ouverture de Kirill. Cependant, le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu par téléphone avec le président turc jeudi et le Kremlin a déclaré par la suite que Poutine “avait réaffirmé l’ouverture de la Russie à un dialogue sérieux” avec les autorités ukrainiennes.

Mais cette volonté déclarée s’accompagnait des conditions habituelles : que « les autorités de Kyiv remplissent les exigences bien connues et répétées et reconnaissent les nouvelles réalités territoriales », a déclaré le Kremlin en référence à la demande de Moscou que l’Ukraine reconnaisse la Crimée comme faisant partie de la Russie et reconnaisse autres gains territoriaux illégaux.

Les tentatives précédentes de négocier des pourparlers de paix ont échoué à cet obstacle, car l’Ukraine exige qu’au moins la Russie se retire des zones occupées.

Ailleurs, le chef de l’OTAN a déclaré qu’il n’avait détecté aucun changement dans la position de Moscou sur l’Ukraine, insistant sur le fait que le Kremlin “veut une Europe où il peut contrôler un pays voisin”.

“Nous n’avons aucune indication que le président Poutine ait changé ses plans, ses objectifs pour l’Ukraine”, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, dans un discours à Oslo.

Confrontés aux ambitions du Kremlin, les alliés occidentaux de l’Ukraine ont renouvelé le vœu de continuer à soutenir le pays aussi longtemps qu’il le faudra pour vaincre la Russie.

Dans le dernier engagement d’aide militaire, le ministère français de la Défense a déclaré jeudi qu’il prévoyait de discuter prochainement avec son homologue ukrainien de la livraison de véhicules de combat blindés. La présidence française a déclaré que ce sera la première fois que ce type de chasseur de chars à roues de fabrication occidentale sera envoyé à l’armée ukrainienne.

En outre, le président américain Joe Biden a déclaré que des véhicules de combat Bradley, un véhicule de combat blindé moyen pouvant servir de transport de troupes, pourraient être envoyés en Ukraine.

Les combats en Ukraine sont devenus de plus en plus une guerre d’usure ces dernières semaines, à mesure que l’hiver s’installe.

Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, a déclaré jeudi qu’au moins cinq civils avaient été tués et huit blessés à travers le pays par des bombardements russes au cours des dernières 24 heures.

La bataille intense en cours pour Bakhmut a laissé 60% de la ville en ruines, a déclaré jeudi le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dans des propos télévisés.

Il a dit que les défenseurs ukrainiens retenaient toujours les Russes, mais que les forces du Kremlin ont bombardé la ville avec des bombardements incessants.

Bakhmut est une ville de l’est du Donbass, une vaste région industrielle bordant la Russie.

Prendre Bakhmut offrirait non seulement à Poutine un gain majeur sur le champ de bataille après des mois de revers, mais cela romprait également les lignes d’approvisionnement de l’Ukraine et ouvrirait une voie aux forces russes pour se diriger vers les principaux bastions ukrainiens à Donetsk.

La Russie a battu Bakhmut pendant des mois.

