Le chef de l’église orthodoxe de Serbie soutient publiquement l’interdiction d’EuroPride

La Serbie s’est engagée à renforcer les droits des LGBTQ alors qu’elle cherche à adhérer à l’Union européenne. Alors que des marches de la fierté avaient eu lieu dans le pays sous haute sécurité au cours des dernières années, les plans pour l’événement de cette année ont déclenché des protestations de la part de groupes de droite pro-russes de plus en plus bruyants.

Les groupes d’opposition et les militants des droits de l’homme ont déclaré que l’annulation de la marche de la fierté contre les menaces des extrémistes porte un coup à la démocratie. Mais le patriarche Porfirije a déclaré que l’interdiction de l’événement était “nécessaire et justifiée”.

“Nous sommes prêts à un compromis et à un accord pour que l’EuroPride puisse se dérouler de manière ordonnée et pour qu’une image de beauté et de solidarité soit envoyée au monde depuis Belgrade et la Serbie.”