Le chef de l’église orthodoxe de Serbie soutient publiquement l’interdiction d’EuroPride

BELGRADE, Serbie (AP) – Le chef de la puissante Église orthodoxe de Serbie a soutenu mardi l’interdiction d’un événement LGBTQ paneuropéen qui doit avoir lieu à Belgrade la semaine prochaine, affirmant que le sujet a été “artificiellement imposé” et menace les valeurs traditionnelles dans le pays des Balkans.

La déclaration vidéo spéciale du patriarche Porfirije intervient au milieu d’un débat houleux en Serbie et de critiques internationales croissantes concernant l’annonce par les autorités de l’annulation des événements EuroPride du 12 au 18 septembre en raison de menaces de violence de la part d’extrémistes de droite.

Les membres de l’Association européenne des organisateurs de la fierté ont choisi la capitale de la Serbie il y a trois ans pour accueillir l’événement annuel, ce qui a été considéré comme une percée majeure pour un pays slave traditionnellement conservateur et fortement influencé par l’Église orthodoxe.

La Serbie s’est engagée à renforcer les droits des LGBTQ alors qu’elle cherche à adhérer à l’Union européenne. Alors que des marches de la fierté avaient eu lieu dans le pays sous haute sécurité au cours des dernières années, les plans pour l’événement de cette année ont déclenché des protestations de la part de groupes de droite pro-russes de plus en plus bruyants.

Les groupes d’opposition et les militants des droits de l’homme ont déclaré que l’annulation de la marche de la fierté contre les menaces des extrémistes porte un coup à la démocratie. Mais le patriarche Porfirije a déclaré que l’interdiction de l’événement était “nécessaire et justifiée”.

“Ce sujet nous a été artificiellement imposé et est complètement contraire au système de valeurs de notre nation”, a-t-il déclaré.

À quelques jours des événements censés inclure une marche des fiertés et des concerts en plein air, les organisateurs affirment qu’ils n’ont pas encore reçu d’interdiction formelle. Plusieurs responsables de l’UE ont déclaré qu’ils se joindraient à la marche, tandis que ceux qui appelaient le gouvernement serbe à annuler l’interdiction annoncée comprenaient le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Goran Miletic, coordinateur d’EuroPride en Serbie, a déclaré lundi que les organisateurs menaient des négociations avec le gouvernement. Il a déclaré que les préparatifs sont toujours en cours pour le rassemblement qui devrait attirer 15 000 personnes.

“Nous n’abandonnerons aucune partie de la semaine de la fierté européenne, y compris la marche prévue le 17 septembre”, a déclaré Miletic.

“Nous sommes prêts à un compromis et à un accord pour que l’EuroPride puisse se dérouler de manière ordonnée et pour qu’une image de beauté et de solidarité soit envoyée au monde depuis Belgrade et la Serbie.”

La déclaration publique de Porfirije exerce une pression supplémentaire sur le gouvernement et risque également d’alimenter davantage l’opposition publique.

Le leader populiste serbe, Aleksandar Vucic, a également cité la crise avec le Kosovo et les problèmes économiques et énergétiques croissants causés par la guerre en Ukraine, comme raisons pour lesquelles l’État ne peut pas gérer d’éventuels affrontements avec des groupes de droite.

Dans le communiqué diffusé par la télévision publique RTS, Porfirije a mis en garde contre la violence.

“Le mal n’est pas guéri et vaincu par la violence, seulement multiplié”, a-t-il déclaré.

Jovana Gec, Associated Press