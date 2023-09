Le chef de l’éducation aux États-Unis réfléchit à de nouvelles façons de décourager la préférence d’admission à l’université pour les enfants des anciens élèves

WASHINGTON — Le chef de l’éducation du président Joe Biden s’est déclaré prêt à utiliser « tous les leviers » disponibles – y compris l’argent fédéral – pour décourager les collèges d’accorder la préférence d’admission aux enfants des anciens élèves et des donateurs.

Dans une interview avec l’Associated Press, le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, a déclaré que les anciennes admissions devaient être revues dans un souci de diversité sur les campus à la suite du récent jugement de la Cour suprême. décision contre l’action positive. Au-delà de ses commentaires précédents, Cardona a déclaré qu’il envisagerait de prendre des mesures plus énergiques pour dissuader cette pratique.

« Je serais intéressé à utiliser tous les leviers que je peux actionner en tant que secrétaire à l’Éducation pour garantir que, surtout si nous accordons une aide financière et des prêts, nous le faisons pour les institutions qui apportent de la valeur », a déclaré mercredi Cardona. Il a fait cette remarque lorsqu’on lui a demandé s’il utilisait l’argent fédéral comme une carotte ou un bâton pour les admissions héritées.

Les admissions traditionnelles, longtemps considérées comme un avantage pour les Blancs et les riches dans les universités sélectives, ont subir de nouveaux tirs depuis la décision de juin selon laquelle les collèges ne peuvent plus prendre en compte la race des candidats. En interdisant la discrimination positive mais en autorisant les préférences héritées, les critiques affirment que le tribunal a laissé les admissions encore plus déséquilibrées au détriment des étudiants de couleur.

Cardona n’a pas précisé ses options, mais le gouvernement fédéral supervise d’énormes sommes d’argent qui vont aux collèges sous la forme d’aide financière aux étudiants et de bourses de recherche. Le ministère de l’Éducation peut également imposer des amendes en cas de violation des droits civils, y compris pour discrimination raciale.

L’agence a récemment ouvert un enquête à l’Université Harvard après une plainte fédérale alléguant que les admissions héritées constituent une discrimination raciale.

Une poignée de petits collèges ont admissions héritées désavouées à la suite de la décision d’action positive, mais il n’y a eu aucun signe de changement dans les échelons supérieurs des universités américaines.

Certains collèges et anciens élèves défendent cette pratique, affirmant qu’elle renforce la communauté et encourage la collecte de fonds. Et à mesure que les campus se diversifient, affirment-ils, les avantages s’étendent de plus en plus aux étudiants de couleur et à leurs familles.

Cardona, qui a fréquenté un lycée technique et obtenu son baccalauréat de la Central Connecticut State University, a ajouté sa voix à celle des défenseurs, des groupes de défense des droits civiques et des législateurs démocrates dénonçant cette pratique.

« Votre nom de famille pourrait vous permettre d’entrer dans une école, ou le fait que vous puissiez faire un chèque pourrait vous permettre d’entrer dans une école », a-t-il déclaré. Mais utiliser la discrimination positive pour promouvoir la diversité – « cet outil a été supprimé ».

Il a néanmoins hésité à soutenir une interdiction du type proposé par certains démocrates au Congrès et dans plusieurs États. Cardona y voit une question de contrôle local, la décision finale étant laissée aux universités.

« Il n’y a aucun décret venant du secrétaire à l’Éducation », a-t-il déclaré.

Sans action, Cardona a averti que la nation pourrait être confrontée au même problème. revers observés en Californie après avoir mis fin à la discrimination positive en 1996. Les collèges les plus sélectifs de l’État ont connu une forte diminution des inscriptions noires et latino-américaines, et les chiffres n’ont jamais complètement rebondi.

« Si nous suivons la voie empruntée par la Californie lorsqu’elle a aboli la discrimination positive, quelle chance avons-nous de rivaliser avec la Chine ? » dit Cardona. « Il ne s’agit pas simplement de garantir des environnements d’apprentissage diversifiés. Il en va de notre force en tant que pays.

Les défenseurs ont également poussé le ministère de l’Éducation à commencer à collecter des données montrant le nombre et les caractéristiques démographiques des anciens étudiants.

« J’espérais que nous verrions davantage d’universités se porter volontaires pour abandonner », a déclaré James Murphy, directeur adjoint d’Education Reform Now, un groupe de réflexion à but non lucratif. « Je pense qu’ils doivent maintenir la pression et mettre la lumière là-dessus. »

Sur d’autres sujets :

— Cardona a déclaré lors de l’interview que les étudiants devraient être sensibilisés à l’impact de l’esclavage, y compris les effets qui persistent aujourd’hui. La fin de l’esclavage n’a pas mis fin à la croyance de certains selon laquelle les Afro-Américains étaient inférieurs, et le pays continue de subir les effets des politiques injustes en matière de logement et de prêt adoptées au cours des dernières décennies, a-t-il déclaré.

« Ce que nous ne voulons pas, c’est cacher la vérité et faire comme si cela ne s’était pas produit, ou comme si, une fois cela terminé, tout allait bien. Je ne veux absolument pas enseigner que cela présentait certains avantages pour ceux qui étaient réduits en esclavage », a-t-il déclaré.

Ses remarques étaient une référence voilée aux nouvelles normes d’éducation en Floride, approuvées par le gouverneur républicain Ron DeSantis, qui exigent un enseignement qui les esclaves ont développé des compétences qui « pourraient être appliqués pour leur bénéfice personnel ».

Les conservateurs de nombreux États ont poussé à des restrictions sur la façon dont les écoles abordent les sujets liés à la race et à l’esclavage.

— Il a déclaré que « les écoles devraient être ouvertes, point final », même s’il y a une nouvelle vague de COVID-19. « Je m’inquiète des excès du gouvernement, qui émet des décrets qui entraîneront la fermeture des écoles, soit parce que les gens ont peur d’y aller, soit parce qu’ils sont infectés et ne peuvent pas y aller », a-t-il déclaré.

Il a dit que le sens de la communauté avait disparu lorsque écoles fermées au début de la pandémie, et que l’enseignement en personne « ne devrait pas être sacrifié au profit de l’idéologie ».

— Cardona a refusé de spéculer sur les nouvelles propositions de l’administration proposition de remise de prêt étudiant à quoi pourrait ressembler ou si un règlement final pourrait être mis en place avant l’élection présidentielle de 2024. « Nous allons travailler le plus rapidement possible », a-t-il déclaré. « Nous savons qu’il y a des étudiants qui attendent, des emprunteurs qui attendent. Beaucoup de gens ont du mal en ce moment à se relever. »

