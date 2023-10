Le chef de l’ASIO met en garde contre les « violences spontanées » locales suite à la guerre entre Israël et le Hamas

Les chefs des agences de renseignement intérieures d’Australie et des États-Unis ont mis en garde conjointement contre la menace accrue de violence résultant de l’incursion sanglante du Hamas en Israël.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avant une conférence sur le renseignement à Palo Alto, en Californie, le chef de l’ASIO, Mike Burgess, et le directeur du FBI, Christopher Wray, ont déclaré que les menaces de terrorisme intérieur dans leurs pays respectifs « évoluaient continuellement ».

« Nous reconnaissons bien sûr qu’il s’agit d’un moment qui détermine les sentiments et les attitudes dans nos pays respectifs et en Australie, c’est pourquoi nous sommes à l’affût de cela alors que nous voyons des manifestations et des contre-manifestations… mais nous prévoyons des violences spontanées autour de celles-ci. » Burgess a déclaré dans des propos rapportés par Le Sydney Morning Herald.

Icône de caméra Le directeur de l’ASIO, Mike Burgess, a déclaré que son agence anticipait une « violence spontanée » au niveau local en raison du conflit entre Israël et le Hamas. NCA NewsWire / Gary Ramage Crédit: News Corp Australie

« Nous constatons une corrélation directe entre le langage qui attise les tensions et de cette tension naît un petit nombre de personnes qui pensent que la violence est la réponse.

« C’est quelque chose dont nous devons tous être conscients, et il appartient à tous les Australiens de jouer leur rôle. »

Interrogé par les journalistes si son message s’adressait également aux hommes politiques – dont certains ont été accusés d’attiser les tensions, notamment le chef de l’opposition Peter Dutton – le directeur général Burgess a répondu qu’il s’adressait à « tout le monde ».

Le directeur du FBI, Wray, a déclaré que son agence avait détecté une augmentation des menaces signalées contre les Américains de confession juive et musulmane depuis le début du conflit.

« Nous sommes particulièrement attentifs au potentiel que ces événements peuvent inspirer à la violence contre les Juifs américains, contre les Américains musulmans, contre les institutions, les lieux de culte ici, et cetera », a déclaré le directeur Fray.

« Et je dirai qu’au cours de la semaine dernière, nous avons constaté une augmentation des menaces signalées contre ces groupes ici même aux États-Unis, et nous avons travaillé avec nos partenaires de l’ensemble des forces de l’ordre et avec les communautés religieuses pour évaluer ces menaces à mesure qu’elles surviennent et pour les atténuer.

La semaine dernière, Burgess a averti que l’agence était en état d’alerte en cas de violence à motivation politique ou religieuse.

Icône de caméra Le patron de l’ASIO, Mike Burgess, a fait part de ses inquiétudes quant au fait qu’un petit sous-groupe de manifestants pourrait souhaiter intensifier les manifestations jusqu’à la violence. NCA NewsWIRE / Monique Harmer Crédit: News Corp Australie

« L’ASIO surveille attentivement la situation pour déceler tout signe de violence planifiée. Si nous en voyions, nous réagirions en conséquence, avec nos partenaires chargés de l’application des lois », a déclaré le directeur général dans un communiqué publié jeudi.

Même si le niveau de menace terroriste national reste « possible », Burgess a mis en garde contre l’escalade des manifestations par les extrémistes pour attiser la discorde communautaire.

L’avertissement de Burgess fait suite à la manifestation pro-palestinienne controversée à Sydney la semaine dernière, au cours de laquelle des militants ont brûlé le drapeau israélien et scandé des slogans antisémites.