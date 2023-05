Le chef de l’armée visitera le Manipur violent aujourd’hui

Le chef de l’armée, le général Manoj Pande, se rendra à Manipur aujourd’hui pour examiner la situation sécuritaire compte tenu des récentes violences, ont déclaré des responsables de l’armée indienne.

Ils ont déclaré que le chef de l’armée serait informé par les responsables du commandement de l’Est des mesures prises pour maîtriser la situation.

Pendant ce temps, l’armée indienne et Assam Rifles ont renforcé la sécurité dans tout le Manipur au milieu des informations faisant état de nouvelles violences dans l’État.

Les équipes de sécurité d’Imphal East et de Churchandpur ont empêché les tirs entre les deux communautés, où des hommes armés ont ouvert le feu et se sont précipités vers des hauteurs, a indiqué l’armée. Cependant, aucune victime n’a été signalée et d’autres opérations étaient en cours.

Il y a eu de violents affrontements communautaires à Manipur en raison de la Haute Cour de Manipur (HC) ordonnant à l’État de poursuivre une recommandation vieille de 10 ans d’accorder le statut de tribu répertoriée (ST) à la communauté non tribale Meitei.

Manipur a connu des violences ethniques avec le ministre en chef N Biren Singh déclarant plus tôt ce mois-ci qu’environ 60 personnes ont perdu la vie. Des maisons ont également été incendiées pendant les violences et de nouveaux incidents ont également été signalés dans certaines parties de l’État.

Plus tôt vendredi, le ministre en chef Biren Singh a informé que des forces de sécurité supplémentaires avaient été introduites dans l’État et du personnel de sécurité composé des forces de police armées centrales (CAPF), de la police de Manipur, des fusils de Manipur, du bataillon de réserve indien (IRB) et de la force de défense du village (VDF). ) avaient été déployés dans 38 zones vulnérables.

Appelant le public à ne pas avoir d’appréhension, le Premier ministre a informé que des opérations avaient été menées contre des militants armés dans diverses zones de la périphérie de l’Etat.

Des efforts sont déployés pour tenir des pourparlers de paix avec toutes les couches de la population et le gouvernement a rencontré divers comités de paix formés à la suite de la situation qui prévaut au Manipur, a-t-il ajouté.

Il a en outre appelé la population à s’abstenir d’activités violentes et à ne pas croire ou répandre des rumeurs d’information infondées, qui pourraient créer des tensions entre les différentes communautés. Il a sollicité le soutien du public aux efforts du gouvernement pour ramener la normalité.

Dans le sillage de la situation, le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, doit également visiter l’État pendant trois jours.

Appelant les gens à maintenir la paix, M. Shah a déclaré jeudi : « Il y a eu des affrontements à Manipur après le verdict d’un tribunal. J’appelle les deux groupes à maintenir la paix, et justice sera rendue à tout le monde. J’irai moi-même à Manipur après quelques jours et y restera pendant trois jours et parlera aux habitants de Manipur pour établir la paix. »

