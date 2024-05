Le chef de l’armée ukrainienne déclare que la Russie renforce la présence de ses troupes dans la région de Kharkiv

KIEV, Ukraine (AP) — La Russie a mené une série d’attaques aériennes contre l’Ukraine avec des missiles de croisière, des drones et des missiles balistiques, a déclaré jeudi l’armée de l’air ukrainienne, tandis que le chef de l’armée a déclaré que la Russie augmentait la concentration de ses troupes en Ukraine. la région de Kharkiv où les forces de Moscou ont réalisé des progrès significatifs lors d’une offensive de printemps.

L’opération de renseignement militaire ukrainienne GUR a déclaré que drones marins détruit deux patrouilleurs russes KS-701 dans la mer Noire, au large de la péninsule de Crimée annexée par la Russie. Les responsables russes n’ont pas fait de commentaire dans l’immédiat.

L’armée de l’air a indiqué que les attaques nocturnes comprenaient huit missiles balistiques S-300, 11 missiles de croisière et 32 ​​drones Shahed. Tous les drones et sept missiles de croisière ont été abattus, a indiqué l’armée de l’air, sans fournir davantage de détails.

À Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, sept personnes ont été blessées et un bâtiment des services municipaux a pris feu lors des attaques, a déclaré le gouverneur régional Oleh Syniehubov. Des frappes aériennes russes ont également été signalées à Khmelnytskyi et à Dnipropetrovsk, mais il n’y a pas eu de blessés.

Le chef de l’armée ukrainienne, le colonel général. Alexandre Syrsky a déclaré jeudi sur sa page Facebook que la Russie envoyait des unités militaires dans la région de Kharkiv depuis d’autres parties de l’Ukraine pour compléter les forces présentes dans les deux principaux points chauds des combats, les villes de Vovchansk et Lyptsi. Syrskyi a déclaré que l’Ukraine avait également déployé des troupes de réserve dans la région.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses défenses aériennes avaient abattu huit missiles ATACMS de fabrication américaine au-dessus de la mer d’Azov, qui borde à la fois la Russie et le territoire ukrainien détenu par la Russie.

Une personne a été blessée par l’explosion d’un drone à Région russe de Belgorodqui borde Kharkiv et subit des attaques quotidiennes du côté ukrainien.

Un long retard dans l’aide militaire américaine et une production militaire insuffisante en Europe occidentale ont ralenti les livraisons cruciales pour le champ de bataille en Ukraine, et la Russie a exploité ces retards pour progresser dans la région de Kharkiv.

Les missiles et bombes russes ont également frappé les positions militaires et les zones civiles ukrainiennes, y compris le réseau électrique.

Jeudi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a attaqué les tentatives russes semer la discorde dans les démocraties par la désinformation, après avoir laissé entendre que l’administration Biden pourrait bientôt autoriser l’Ukraine à utiliser des munitions fournies par les États-Unis pour frapper à l’intérieur de la Russie.

A Prague pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTANBlinken a cité le recours par Moscou à la désinformation et à la désinformation, le qualifiant de « poison » et signant un accord avec le gouvernement tchèque pour le combattre.

Blinken a déclaré mercredi que la politique américaine sur la manière dont l’Ukraine déploie des armes américaines était en constante évolution, suggérant que Washington pourrait abroger une interdiction non écrite de l’utilisation par l’Ukraine de ces armes pour des attaques sur le territoire russe.

Même si les responsables américains insistent sur l’absence d’interdiction formelle, ils ont clairement indiqué depuis longtemps qu’ils pensaient que l’utilisation d’armes américaines pour attaquer des cibles en Russie pourrait provoquer une escalade de la réaction de Moscou, ce que le président russe Vladimir Poutine a promis.

