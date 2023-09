Le chef de l’armée soudanaise prévient l’ONU que la guerre pourrait déborder et engloutir la région | Actualités des Nations Unies

Le chef de l’armée soudanaise a averti les Nations Unies que des mois de guerre dans son pays pourraient s’étendre à la région, et il a appelé à ce que la pression internationale soit exercée sur les forces paramilitaires qu’il combat, y compris leur désignation comme « terroristes ».

Le chef de l’armée Abdel Fattah al-Burhan, s’exprimant à l’ONU après une série de voyages à l’étranger, a appelé jeudi la communauté internationale à désigner les Forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) comme organisation terroriste et à cibler ses sponsors en dehors des frontières du Soudan – un allusion aux liens avec les mercenaires russes de Wagner.

« Le danger de cette guerre constitue désormais une menace à la paix et à la sécurité régionales et internationales, car ces rebelles ont recherché le soutien de hors-la-loi et de groupes terroristes de différents pays de la région et du monde », a déclaré Burhan.

« C’est comme l’étincelle d’une guerre, une guerre qui va se propager à d’autres pays de la région », a-t-il déclaré.

« L’ingérence régionale et internationale pour soutenir ces groupes est désormais très claire. Cela signifie que c’est la première étincelle qui enflammera la région et aura un impact direct sur la paix et la sécurité régionales et internationales », a-t-il ajouté.

Les combats ont éclaté au Soudan le 15 avril après l’échec du projet d’intégration de l’armée et des RSF, dirigé par l’ancien adjoint de Burhan, le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemedti.

Les deux parties se sont mutuellement reprochées d’avoir déclenché la guerre qui a éclaté dans la capitale Khartoum et s’est propagée à d’autres régions du pays, y compris la région occidentale du Darfour, tuant au moins 7 500 personnes, selon les rapports, déplaçant plus de cinq millions de personnes et menaçant de déstabiliser la région.

À l’ONU, Burhan a exhorté les puissances mondiales à désigner les RSF comme « terroristes ».

« Ils ont commis toutes sortes de crimes qui justifient une telle désignation », a-t-il déclaré.

« Ceux qui ont soutenu les meurtres, les incendies, les viols, les déplacements forcés, les pillages, les vols, la torture, le trafic d’armes et de drogues, le recrutement de mercenaires ou le recrutement d’enfants – tous ces crimes nécessitent des comptes et des sanctions. »

Dans un message vidéo diffusé jeudi, peu avant le discours de Burhan à l’ONU, le chef de RSF, Hemedti, a déclaré que ses forces étaient pleinement préparées à un cessez-le-feu et à des pourparlers politiques globaux pour mettre fin au conflit.

« Aujourd’hui, nous renouvelons notre engagement en faveur du processus pacifique visant à mettre un terme à cette guerre », a déclaré Hemedti.

« Les RSF sont pleinement préparées à un cessez-le-feu dans tout le Soudan pour permettre le passage de l’aide humanitaire… et pour entamer des négociations politiques sérieuses et globales », a-t-il déclaré.

Les précédentes affirmations de l’armée et des RSF selon lesquelles elles cherchaient une solution au conflit, ainsi que les annonces de cessez-le-feu des deux côtés, n’ont pas réussi à arrêter l’effusion de sang et l’aggravation de la crise humanitaire au Soudan.

Les États-Unis ont imposé au début du mois des sanctions aux dirigeants des RSF, notamment au commandant Abdelrahim Hamdan Dagalo, le frère du chef du groupe, pour des abus présumés, notamment le meurtre du gouverneur du Darfour occidental.

Les États-Unis et d’autres puissances occidentales ont également vivement critiqué Burhan.

Aux côtés du leader de RSF, Dagalo, Burhan a écarté en 2021 les dirigeants civils qui faisaient partie d’un accord de partage du pouvoir transitoire à la suite des manifestations de masse qui ont fait tomber le dirigeant de longue date Omar al-Bashir.

Burhan a déclaré jeudi qu’il était « déterminé à respecter nos engagements antérieurs de transférer le pouvoir au peuple soudanais avec un grand consensus et consentement national ».

« Les forces armées quitteraient la politique une fois pour toutes », a-t-il déclaré.

L’Arabie saoudite et les États-Unis ont tenté d’obtenir un cessez-le-feu durable au Soudan, mais le processus est resté bloqué en raison d’initiatives internationales parallèles en Afrique et au Moyen-Orient.