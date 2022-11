Le chef de l’armée russe en Syrie rencontre des Kurdes au sujet des tensions avec la Turquie

BEYROUTH (AP) – Le chef des forces russes en Syrie a rencontré un commandant kurde suite aux menaces de la Turquie de lancer une nouvelle incursion dans le nord de la Syrie, ont déclaré lundi un porte-parole kurde et une chaîne de télévision arabe.

Siamand Ali, porte-parole des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes, a confirmé à l’Associated Press que le lieutenant-général Alexander Chaiko avait rencontré dimanche le commandant kurde Mazloum Abdi dans le nord-est de la Syrie, ajoutant qu’il n’avait aucun détail sur ce dont ils avaient discuté.

Le voyage de Chaiko dans le nord-est est intervenu quelques jours après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a juré d’ordonner une invasion terrestre du nord de la Syrie ciblant des groupes kurdes à la suite de l’explosion du 3 novembre à Istanbul qui a tué six personnes et en a blessé des dizaines.

La Russie a appelé à la désescalade le long de la frontière turco-syrienne.

La Turquie a lancé un déluge de frappes aériennes sur des cibles militantes présumées dans le nord de la Syrie et de l’Irak au cours de la semaine dernière, en représailles à l’attentat d’Istanbul qu’Ankara impute aux groupes kurdes. Les groupes ont nié toute implication dans l’attentat à la bombe et affirment que les frappes turques ont tué des civils et menacé la lutte contre le groupe État islamique.

La télévision panarabe Al-Mayadeen, basée au Liban, a rapporté que Chaiko avait discuté avec Abdi des tensions le long de la frontière nord et de ce qui pouvait être fait pour éviter une nouvelle incursion majeure de la Turquie. La station, qui a des journalistes dans différentes parties de la Syrie, a déclaré que Chaiko a suggéré le déploiement des forces gouvernementales syriennes le long de la frontière avec la Turquie jusqu’à 30 kilomètres (19 miles) au sud de la frontière.

Un autre porte-parole des FDS, Aram Hanna, a déclaré lundi à la chaîne de télévision Al-Arabiya que les Russes avaient mis en avant lors des pourparlers les conditions de la partie turque. Il a ajouté sans donner de détails : “Nous rejetons toutes les demandes des occupants turcs”.

The Associated Press