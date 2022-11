Le chef de l’armée russe en Syrie rencontre des Kurdes au sujet des tensions avec la Turquie

BEYROUTH – Le chef des forces russes en Syrie a rencontré un commandant kurde au sujet des menaces de la Turquie de lancer une nouvelle incursion dans le nord de la Syrie, ont déclaré lundi un porte-parole kurde et une chaîne de télévision arabe.

Le voyage de Chaiko dans le nord-est est intervenu quelques jours après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a juré d’ordonner une invasion terrestre du nord de la Syrie ciblant des groupes kurdes à la suite de l’explosion du 3 novembre à Istanbul qui a tué six personnes et en a blessé des dizaines.

La Turquie a lancé un déluge de frappes aériennes sur des cibles militantes présumées dans le nord de la Syrie et de l’Irak au cours de la semaine dernière, en représailles à l’attentat d’Istanbul qu’Ankara impute aux groupes kurdes. Les groupes ont nié toute implication dans l’attentat à la bombe et affirment que les frappes turques ont tué des civils et menacé la lutte contre le groupe État islamique.