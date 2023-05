Le chef de l’armée privée russe, Wagner, déclare que ses forces cèdent le contrôle de Bakhmut à Moscou

KYIV, Ukraine (AP) – Le chef de l’entrepreneur militaire privé russe Wagner a affirmé jeudi que ses forces avaient commencé à se retirer de Bakhmut dans l’est de l’Ukraine et à céder le contrôle à l’armée russe, quelques jours après avoir déclaré que les troupes de Wagner avaient capturé la ville en ruine .

Yevgeny Prigozhin, le propriétaire millionnaire de Wagner avec des liens de longue date avec le président russe Vladimir Poutine, a déclaré dans une vidéo publiée sur Telegram que le transfert serait achevé d’ici le 1er juin. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat du ministère russe de la Défense.

Il n’a pas été possible de vérifier de manière indépendante si le retrait de Wagner de la ville bombardée a commencé après une bataille de neuf mois qui a tué des dizaines de milliers de personnes.

Le vice-ministre ukrainien de la Défense a déclaré jeudi que les unités de Wagner avaient été remplacées par des troupes régulières dans les banlieues, mais que les combattants de Wagner restaient à l’intérieur de la ville. Les forces ukrainiennes ont toujours un pied dans la périphérie sud-ouest, a déclaré la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar.

Le triomphe de Prigozhin à Bakhmut a offert une victoire bien nécessaire à Poutine, dont l’invasion de l’Ukraine en février 2022 a perdu de son élan et fait maintenant face à la possibilité d’une contre-offensive ukrainienne utilisant des armes avancées fournies par les alliés occidentaux de Kiev.

Le haut conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a déclaré jeudi que la contre-offensive de l’Ukraine était déjà en cours, avertissant qu’elle ne devrait pas être anticipée comme un « événement unique » commençant « à une heure précise d’un jour précis ».

Écrivant sur Twitter, Podolyak a déclaré que « des dizaines d’actions différentes pour détruire les forces d’occupation russes » avaient « déjà eu lieu hier, ont lieu aujourd’hui et se poursuivront demain ».

Prigozhin a une querelle de longue date avec les dirigeants militaires russes, qui remonte à la création de Wagner. Il s’est également bâti une réputation de déclarations incendiaires – et souvent invérifiables – qui font la une des journaux sur lesquelles il a ensuite fait marche arrière.

Au cours de la guerre de 15 mois en Ukraine, il a à plusieurs reprises et publiquement réprimandé les dirigeants militaires russes, les accusant d’incompétence et de manquement à approvisionner correctement ses troupes alors qu’elles menaient la bataille de Bakhmut.

L’implication de Wagner dans la capture de Bakhmut a ajouté à la position de Prigozhin, qu’il a utilisée pour exposer ses opinions personnelles sur la conduite de la guerre.

« Prigozhin… utilise la perception que Wagner est responsable de la capture de Bakhmut pour plaider en faveur d’un niveau d’influence absurde sur l’effort de guerre russe en Ukraine », a déclaré l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion de Washington.

Ses commentaires critiques fréquents sur les performances militaires de la Russie sont rares dans le système politique russe étroitement contrôlé, dans lequel seul Poutine peut généralement émettre de telles critiques.

Sa déclaration plate de ce qu’il ferait la semaine prochaine à Bakhmut est intervenue un jour après avoir de nouveau rompu avec la ligne du Kremlin sur l’Ukraine. Il a déclaré que son objectif de démilitariser le pays s’était retourné contre lui, a reconnu que les troupes russes avaient tué des civils et a convenu avec les estimations occidentales qu’il avait perdu plus de 20 000 hommes dans la bataille de Bakhmut.

Pendant ce temps, la Russie a déclenché un barrage de drones Shahed 36 de fabrication iranienne contre Kiev lors de son 12e assaut aérien nocturne sur la capitale ukrainienne ce mois-ci, mais les défenses aériennes de la ville les ont tous abattus, ont annoncé jeudi les autorités ukrainiennes.

Les forces du Kremlin ont également lancé 30 frappes aériennes et 39 attaques à partir de plusieurs lance-roquettes ainsi que des attaques d’artillerie et de mortier à travers l’Ukraine, a indiqué l’armée ukrainienne.

Au moins un civil a été tué et 13 autres blessés en Ukraine mercredi et dans la nuit, a indiqué jeudi le bureau présidentiel ukrainien.

En Russie, pendant ce temps, le ministère des Affaires étrangères a annoncé jeudi que cinq diplomates suédois devaient être expulsés du pays.

Selon le communiqué, la décision est une réponse à la « démarche ouvertement hostile » de Stockholm de déclarer cinq employés de missions étrangères russes en Suède « personae non grata » en avril.

Moscou a en outre annoncé sa décision de fermer son consulat à Göteborg en septembre, ainsi que son « retrait de consentement » aux activités du consulat suédois à Saint-Pétersbourg.

___

Morton a rapporté de Londres. Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Susie Blann et Elise Morton, Associated Press