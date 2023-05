Le chef de l’armée privée russe revendique le contrôle de Bakhmut, la plus longue bataille de la guerre

KYIV, Ukraine (AP) – Le chef de l’armée privée russe, Wagner, a affirmé samedi que ses forces avaient pris le contrôle de la ville de Bakhmut après la bataille la plus longue et la plus acharnée de la guerre russo-ukrainienne, mais les responsables ukrainiens de la défense l’ont démenti.

Dans une vidéo publiée sur Telegram, le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré que la ville était passée sous contrôle russe complet vers midi samedi. Il a parlé flanqué d’environ une demi-douzaine de combattants, avec des bâtiments en ruine en arrière-plan et des explosions entendues au loin.

Cependant, après la diffusion de la vidéo, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que de violents combats se poursuivaient.

« La situation est critique », a-t-elle déclaré. « A partir de maintenant, nos défenseurs contrôlent certaines installations industrielles et d’infrastructure dans cette zone. »

Serhiy Cherevatyi, porte-parole du commandement oriental de l’Ukraine, a déclaré à l’Associated Press que l’affirmation de Prigozhin « n’est pas vraie. Nos unités combattent à Bakhmut.

Les combats font rage autour de Bakhmut depuis plus de 200 jours.

The Associated Press