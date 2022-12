Le chef de l’armée israélienne suggère à Israël d’appuyer la frappe en Syrie

Le lieutenant-général Aviv Kochavi a déclaré que les capacités militaires et de renseignement israéliennes permettaient de frapper des cibles spécifiques qui constituent une menace.

TEL AVIV, Israël – Le chef d’état-major de l’armée israélienne a fortement suggéré mercredi qu’Israël était à l’origine d’une frappe contre un convoi de camions en Syrie le mois dernier, donnant un rare aperçu de la guerre de l’ombre d’Israël contre l’Iran et ses mandataires dans la région.

Sans ces capacités, a-t-il dit, une frappe récente n’aurait pas été possible.

« Nous aurions pu ignorer il y a quelques semaines le convoi syrien passant d’Irak en Syrie. On aurait pu ne pas savoir ce qu’il y avait dedans, et on aurait pu ne pas savoir que sur 25 camions, c’était le camion. Le camion n ° 8 est le camion avec les armes », a déclaré Kochavi lors d’une conférence dans une université au nord de Tel-Aviv.