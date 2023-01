Le chef de l’armée israélienne réprimande le gouvernement d’extrême droite

JERUSALEM (AP) – Le chef de l’armée israélienne sortant a mis en garde vendredi contre les projets de la nouvelle coalition de Benjamin Netanyahu d’accorder plus de contrôle aux législateurs pro-colons et d’apporter d’autres changements à l’establishment sécuritaire israélien, se joignant à un chœur de critiques contre les plus à droite gouvernement dans l’histoire du pays.

Dans plusieurs entretiens avec des organes de presse israéliens quelques jours avant sa démission, le lieutenant-général Aviv Kochavi a visé avec une précision inhabituelle les accords de coalition de Netanyahu avec des colons juifs extrémistes qui cherchent à ancrer le régime israélien en Cisjordanie occupée, à restructurer la Défense. Ministère et contrôle d’une unité spéciale de la police paramilitaire.

“Cela est susceptible de causer des dommages et d’affecter négativement notre préparation à la guerre”, a déclaré Kochavi au site d’information israélien Ynet.

Alors que les accords de coalition ont suscité la fureur de nombreux segments de la société israélienne, les inquiétudes de Kochavi ont une signification profonde. Parmi les Israéliens juifs, l’armée est considérée comme un emblème de stabilité et l’une des institutions les plus fiables du pays.

Kochavi s’est dit particulièrement préoccupé par les projets de la coalition de créer trois sources d’autorité distinctes en Cisjordanie. Netanyahu a donné à son ministre des Finances de droite, Bezalel Smotrich, le contrôle d’un organisme militaire israélien qui réglemente la planification des colonies israéliennes et la construction palestinienne dans certaines parties de la Cisjordanie où Israël maintient un contrôle civil.

Smotrich est un partisan de l’annexion pure et simple de parties de la Cisjordanie que les Palestiniens veulent pour leur État indépendant espéré.

« Il ne peut y avoir deux autorités de commandement (en Cisjordanie) », a déclaré Kochavi. “La séparation entre nous n’est pas bonne et peut causer des dommages et conduire à une situation pire pour toutes les populations.”

Israël a capturé la Cisjordanie en 1967 avec la bande de Gaza et Jérusalem-Est – territoire que les Palestiniens recherchent pour un futur État. Israël a construit des dizaines de colonies juives abritant environ 500 000 Israéliens qui vivent aux côtés d’environ 2,5 millions de Palestiniens. La plupart de la communauté internationale considère les implantations israéliennes en Cisjordanie comme illégales et comme un obstacle à la paix avec les Palestiniens.

Une autre décision qui, selon Kochavi, pourrait saper la chaîne de commandement de l’armée en Cisjordanie découle de l’accord de Netanyahu avec Itamar Ben-Gvir, un législateur de droite dont les opinions étaient si extrêmes que l’armée lui a interdit le service militaire obligatoire.

En tant que ministre de la Sécurité nationale, Ben-Gvir supervise désormais la police paramilitaire des frontières, qui, jusqu’à présent, travaillait sous les ordres de l’armée israélienne en Cisjordanie occupée.

« Le travail que fait la police des frontières en Judée-Samarie est excellent et j’espère que la situation restera telle qu’elle est aujourd’hui. La chaîne d’autorité doit être maintenue », a déclaré Kochavi, faisant référence à la Cisjordanie par son nom biblique.

Dans d’autres entretiens, Kochavi a déclaré avoir appelé Netanyahu à deux reprises pour l’avertir des conséquences profondes des mesures de la coalition pour la cohésion de l’establishment de la défense.

Netanyahu a cherché à assurer au public – ainsi qu’aux États-Unis et aux alliés européens et arabes d’Israël – qu’il a un droit de veto sur tout changement apporté par les ministres d’extrême droite. Mais les critiques disent qu’il n’a jusqu’à présent pas réussi à retenir ses partenaires de la coalition.

Après avoir servi près de quatre ans en tant que chef d’état-major, Kochavi devrait remettre les rênes au général de division Herzi Halevi la semaine prochaine.

Isabel Debré, Associated Press