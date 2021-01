Le chef de l’armée indienne a exprimé l’espoir que l’impasse frontalière avec Pékin sera résolue par des négociations, alors que le FM du pays a déploré que le récent affrontement avec les forces chinoises ait gravement endommagé la confiance mutuelle.

S’exprimant lors de la conférence de presse annuelle de la Journée de l’armée, mardi, le général Manoj Mukund Naravane a déclaré que l’armée était prête à faire face à toute menace, tant interne qu’externe. Ils restent en état d’alerte le long des frontières du pays, a-t-il déclaré, en particulier dans la région nord du Ladakh, dont le statut est contesté avec la Chine. La région montagneuse a été le théâtre d’une flambée majeure entre les deux pays l’été dernier, avec au moins 20 soldats indiens tués lors de la violente escalade.

«Nous sommes entrés dans une situation de déploiement hivernal et nous nous retrouvons tout le long de la frontière. Nous espérons une solution pacifique, mais nous sommes prêts à faire face à toute éventualité. Toute la logistique est prise en charge, » Naravane a déclaré, alléguant que Pékin a construit des infrastructures supplémentaires dans la zone contestée.

Le responsable a également pris un coup contre le principal ennemi de l’Inde – et allié régional de la Chine – le Pakistan, l’accusant une fois de plus de parrainer des activités terroristes et l’avertissant qu’un tel comportement ne sera pas toléré.

«Le Pakistan et la Chine forment ensemble une menace puissante. Chaque année, le PLA [People’s Liberation Army] viennent dans leurs zones traditionnelles, mais ces zones de formation ont été libérées. Les troupes qui étaient venues sur le plateau tibétain sont rentrées. Il n’y a pas de réduction des troupes des deux côtés aux points de friction », Dit Naravane.

Le différend frontalier avec la Chine a également été abordé par le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, alors qu’il s’exprimait lors d’une conférence de Reuters Next mardi. L’affrontement meurtrier aux frontières a gravement endommagé la confiance mutuelle entre les deux pays, a-t-il déclaré.

«Après 45 ans, vous avez en fait coulé du sang à la frontière» a déclaré le diplomate. «Et cela a eu un impact énorme sur l’opinion publique et politique. … Vraiment, l’impact sur la confiance et la confiance en Inde en ce qui concerne la Chine et leurs relations, a été profondément perturbé.

L’Inde et la Chine se sont à plusieurs reprises imputées à la responsabilité de l’agitation des tensions frontalières. En décembre, le ministère chinois des Affaires étrangères a réitéré que « la responsabilité [for border tensions] repose carrément du côté indien. Dans le même temps, Pékin maintient qu’il est «S’est engagé à résoudre le problème des frontières par la négociation.

