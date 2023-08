Le chef de l’Armée du Salut soutient la lutte contre les incendies dans la région de Kelowna en offrant des repas gratuits

Jennifer Hansen a été évacuée de sa maison dans la région de West Kelowna, en Colombie-Britannique, la semaine dernière, mais cela n’a pas empêché le capitaine de l’Armée du Salut de Westside de nourrir les pompiers et autres évacués.

« Cela fait vraiment du bien », a déclaré Hansen, debout devant un véhicule d’intervention d’urgence de l’Armée du Salut stationné dans un centre communautaire de West Kelowna où des centaines de repas sont préparés.

« J’ai dit à beaucoup de gens : je ne peux pas éteindre le feu, mais en tant qu’équipe, nous pouvons venir vous nourrir et vous soutenir. »

Hansen a déclaré qu’elle et sa famille étaient « très chanceuses ».

Ils ont été évacués alors que le feu de forêt ravageait la région, mais leur maison et leur quartier ont échappé aux dégâts, a-t-elle déclaré vendredi soir.

« Pour beaucoup, ce ne sera pas leur réalité », a-t-elle déclaré. « Ils ne rentreront pas chez eux avant longtemps. Pour moi, c’est juste un inconvénient.

Hansen a déclaré qu’elle avait été témoin de la dévastation de l’incendie alors qu’elle aidait à livrer des repas aux équipes en première ligne dans le cadre des efforts visant à contenir les incendies dévastateurs.

«C’était déchirant», a-t-elle déclaré. « C’était presque comme si vous regardiez un film et ce n’était pas vraiment réel. »

La trajectoire destructrice de l’incendie semblait suivre le vent, certaines maisons étant à peine touchées et d’autres entièrement brûlées, seules leurs cheminées étant restées debout.

Les autorités ont estimé que plus de 170 structures ont été perdues dans l’incendie, qui reste incontrôlable et continue de couvrir la région d’un brouillard enfumé.

Au centre communautaire où d’immenses casseroles débordent de pommes de terre bouillantes, Hansen estime qu’elle aidait à superviser la préparation et la livraison de plus de 1 000 repas par jour : petit-déjeuner, déjeuner, dîner et un repas de minuit pour les pompiers de nuit.

« C’était bien plus de 1 000 par jour au plus fort », a-t-elle déclaré. « De la pizza à la poitrine fumée. C’était toute la gamme.

Il s’agit désormais d’environ 200 repas trois fois par jour, a déclaré Hansen.

Rick Robins, un major de l’Armée du Salut qui vit à Fernie, dans la région de Kootenay en Colombie-Britannique, a déclaré qu’il était en route pour rendre visite à des membres de sa famille lorsque l’incendie de forêt a frappé. Depuis, il reste à cuisiner et à livrer des repas.

Robins a été frappé par une scène dont il a été témoin alors qu’il apportait de la nourriture aux pompiers dans le secteur de Westside Road, à West Kelowna. Une croix blanche en bordure de route n’a pas été touchée par l’incendie, tandis que les bâtiments environnants ont été détruits, a-t-il déclaré.

La croix semble avoir été laissée en mémoire d’une personne, a déclaré Robins, ajoutant qu’il y avait aussi une boîte de café surmontée d’un chapeau.

« Tout a brûlé tout autour », a-t-il déclaré. « Il y a du feu tout autour et puis vous avez cette croix blanche. Il y a donc de l’espoir.

Hansen, quant à elle, a déclaré qu’elle avait été profondément touchée par un couple d’évacués qui lui avait dit qu’ils devaient « abattre » leur cheval bien-aimé ce jour-là.

Elle a déclaré que le couple, qui avait perdu leur maison à cause de l’incendie de forêt, était revenu sur la propriété pour chercher leur cheval et l’avait trouvé se reposant dans un endroit où la famille se réunissait souvent pour des occasions spéciales.

« Le mari a dit qu’il avait pu être avec son amie dans les derniers instants », a-t-elle déclaré.

Hansen a déclaré qu’elle et son mari, le capitaine Rob Hansen, prévoyaient d’organiser un service ce dimanche à leur église Renew de l’Armée du Salut après avoir reporté le service de la semaine dernière et encouragé les paroissiens à aider leurs voisins.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 26 août 2023.

Dirk Meissner, La Presse Canadienne

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023Armée du Salut