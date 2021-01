Le chef de l’armée dit Nat. Le garde est autorisé à porter des armes à Washington

En juin, à la suite d’une réponse chaotique de la police aux manifestations de rue de Washington contre le meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis, certains critiques ont mis en garde contre une approche trop militarisée pour contenir le problème. Cela était en partie dû aux vêtements de style militaire portés par un certain nombre d’agents fédéraux chargés de l’application de la loi, y compris les forces de sécurité du Bureau of Prisons des États-Unis, et au fait qu’ils ne portaient pas de marques d’identification.

Dans une lettre adressée à Trump quelques jours seulement après le chaos de juin, la présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a exigé des réponses du gouvernement. « Nous sommes préoccupés par la militarisation accrue et l’ambiguïté qui pourraient aggraver le chaos », a-t-elle écrit. « Je vous écris pour demander une liste complète des agences impliquées et pour clarifier les rôles et les responsabilités des troupes et des agents de police fédéraux opérant dans la ville. »