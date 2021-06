Le chef de l’armée de l’air sud-coréenne démissionne suite au suicide d’une sergent dont la plainte pour harcèlement sexuel a été ignorée

Le chef d’état-major de l’armée de l’air de la République de Corée, le général Lee Seong-yong a présenté vendredi sa démission, assumant la responsabilité de l’incident et de sa gestion par l’armée.

« Je ressens profondément la lourde responsabilité de la série de circonstances et exprime le désir de démissionner », dit le général. «Je voudrais présenter des excuses pour avoir causé des inquiétudes aux gens. Avant toute chose, j’exprime ma profonde tristesse à la victime et présente mes sincères condoléances à la famille endeuillée. »

La démission a été « immédiatement accepté » par le président du pays Moon Jae-in, a déclaré le porte-parole présidentiel Park Soo-hyun aux journalistes lors d’un point de presse. « Le processus lié au traitement de la démission sera effectué le plus rapidement possible », Parc ajouté.

Le scandale, qui a secoué l’armée du pays, a éclaté plus tôt cette semaine, après que la famille de la victime a adressé une pétition à Moon mardi, exigeant une enquête appropriée et la punition des personnes impliquées. La pétition a été signée par plus de 300 000 personnes depuis lors.

La victime, une femme sergent-chef, a été retrouvée morte à sa résidence fin mai après avoir mis fin à ses jours. Le sergent avait subi une agression sexuelle présumée par un autre sous-officier (sous-officier) environ trois mois avant l’incident, alors que les deux hommes partageaient un trajet en voiture pour rentrer à leur base après un dîner.

Sa famille a allégué que l’armée de l’air avait tenté de balayer l’agression sous le tapis, intimidant la victime au lieu de poursuivre l’agresseur, ajoutant à sa détresse émotionnelle, un état qui a finalement conduit à son suicide.

Le président a ordonné jeudi une enquête sur l’affaire, l’enquête ayant déjà donné quelques résultats. Les rapports des médias suggèrent que les allégations de la famille pourraient être vraies et les premiers résultats de l’enquête indiquaient en effet une potentielle dissimulation.

« L’enquête est en cours, mais jusqu’à présent, il y avait des signes que l’armée de l’air a essayé de protéger sa propre organisation, plutôt que la victime, malgré ses multiples tentatives pour demander de l’aide », a-t-il ajouté. a déclaré à Reuters une source militaire anonyme.

Le suspect de l’agression sexuelle présumée à l’origine a été arrêté jeudi et fait face à des accusations d’agression sexuelle et de blessure contre la femme sous-officier. Deux superviseurs impliqués dans l’affaire ont été licenciés, a indiqué l’armée de l’air, sans révéler pourquoi. Vendredi, des procureurs militaires ont également perquisitionné les bureaux de la police militaire de l’armée de l’air.

