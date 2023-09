Le chef de l’armée Burhan se dit prêt à engager des pourparlers de paix

Le chef de l’armée soudanaise a déclaré à la BBC qu’il était prêt à discuter avec le commandant des forces rebelles qu’il combat pour le contrôle du pays.

Le général Abdel Fattah al-Burhan s’est dit prêt en principe à s’asseoir avec Mohamed Hamdan Dagalo, chef des Forces de soutien rapide (RSF).

Les deux hommes se livrent depuis avril dans une guerre interne brutale qui, selon l’ONU, a fait plus de 5 000 morts.

Il indique que plus de cinq millions de personnes ont été déplacées.

Le général Burhan – qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 2021 – s’adressait à la BBC dans une rare interview après s’être adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Il dirige les Forces armées soudanaises (SAF) et effectue une tournée diplomatique mondiale à la recherche d’un soutien international et d’une sorte de légitimité pour son leadership, malgré son échec à remettre le pouvoir aux autorités civiles.

Le général a nié que ses forces visaient des civils – bien que l’ONU et des organisations caritatives affirment qu’il existe des preuves qu’ils lancent des frappes aériennes aveugles sur des zones résidentielles.

Il s’est dit confiant dans la victoire, mais a admis qu’il avait été contraint de déplacer son quartier général à Port-Soudan parce que les combats dans la capitale Khartoum avaient empêché le gouvernement de continuer.

Le général Dagalo (au centre) se dit également prêt aux négociations politiques

Le général Burhan a déclaré qu’il s’entretiendrait avec le général Dagalo – connu sous le nom de Hemedti – à condition qu’il respecte les engagements de protection des civils pris par les deux parties lors des pourparlers à Djeddah, en Arabie Saoudite, en mai.

« Nous sommes prêts à engager des négociations », a déclaré le général Burhan.

« Si les dirigeants de ces forces mutinées souhaitent revenir à la raison et retirer leurs troupes des zones résidentielles et retourner dans leurs casernes, alors nous nous asseoirons avec chacun d’entre eux… Chaque fois qu’il s’engagera à respecter ce qui a été convenu dans Djeddah, nous allons nous asseoir pour résoudre ce problème. »

Dans un message vidéo cette semaine, Hemedti a également affirmé qu’il était prêt à engager des négociations politiques.

Les deux généraux ont déjà parlé de cessez-le-feu, mais jusqu’à présent, cela n’a pas entraîné de diminution des combats.

Le général Burhan a nié que le Soudan devienne un État en faillite comme la Somalie – ou un pays divisé comme la Libye.

« Le Soudan restera uni. Le Soudan restera un État intact, pas un État en faillite. Nous ne voulons pas de ce qui s’est passé dans les autres pays que vous avez mentionnés. Le peuple soudanais est désormais uni derrière une seule cause, mettre fin à cette mutinerie de manière pacifique ou par le combat. » il a dit.

L’ONU a déclaré qu’aucune des parties belligérantes ne semble proche d’une victoire militaire décisive.

Le général Burhan s’est dit « tout à fait » confiant dans sa capacité à vaincre les RSF. Mais il a admis que les combats l’avaient contraint à quitter la capitale.

« A Khartoum, les missions diplomatiques, les ministères et tous les organes gouvernementaux ne peuvent pas accomplir leurs tâches normalement », a-t-il déclaré. « Comme c’est une zone de guerre, des tireurs d’élite et des opérations militaires ont lieu. C’est pourquoi aucune entité ne peut désormais travailler à Khartoum. »

De nombreuses preuves indiquent que des civils au Soudan meurent dans les frappes aériennes aveugles menées par les forces du général Burhan dans des zones résidentielles, notamment à Khartoum. Mais le général a nié que les civils aient été délibérément pris pour cible.

« Ce n’est pas correct », a-t-il déclaré.

« Certaines histoires sont fabriquées par les forces rebelles, elles bombardent des civils et filment comme s’il s’agissait des forces armées. Nous sommes des forces professionnelles, nous travaillons avec précision et sélectionnons nos cibles dans des zones où seul l’ennemi est présent. Nous ne « Nous ne bombardons pas de civils et nous ne ciblons pas les zones résidentielles. »

La capitale Khartoum a été dévastée par de violents combats

L’ancien représentant spécial de l’ONU au Soudan, Volker Perthes, a déclaré au Conseil de sécurité au début du mois que « des bombardements aériens souvent aveugles sont menés par ceux qui disposent d’une force aérienne, à savoir les SAF ».

La guerre au Soudan a relancé d’âpres conflits tribaux, en particulier au Darfour, à l’ouest, où les RSF et les milices qui les soutiennent ont été accusées de massacres, de viols et de torture.