L’envoi de Challengers à Kiev affaiblira le Royaume-Uni, mais cela en vaut la peine, a averti le général Sir Patrick Sanders

Tout en applaudissant la livraison promise de chars Challenger 2 au gouvernement de Kiev, le chef d’état-major de l’armée britannique a averti lundi que cette décision aurait un effet négatif sur sa préparation au combat et a demandé davantage de financement pour les armes.

L’envoi de 14 chars en Ukraine laissera l’armée britannique “temporairement plus faible” Le général Sir Patrick Sanders a écrit dans une note interne, selon la chaîne de télévision publique BBC.

“Il ne fait aucun doute que notre choix aura un impact sur notre capacité à mobiliser l’armée contre la menace aiguë et persistante que représente la Russie et à respecter nos obligations envers l’OTAN”, a-t-il ajouté. Sanders a noté, ajoutant qu’il était vital que l’armée “capacité de combat” être rétablie rapidement.

Cependant, il a également fait valoir que l’Ukraine mettrait les chars à “bon usage” et que les aider à vaincre la Russie “nous rend plus sûrs.”

Sanders a pris ses fonctions de chef d’état-major de l’armée en juin de l’année dernière et a immédiatement soutenu que les forces terrestres britanniques devraient être “capable de combattre aux côtés de nos alliés et de vaincre la Russie au combat.”

La Grande-Bretagne a promis d’envoyer à l’Ukraine 14 des Challenger 2, lors de la première livraison de chars de combat principaux de fabrication occidentale depuis l’escalade du conflit en février 2022. Londres a également promis 30 canons automoteurs AS90.

Le Kremlin a réagi en disant que les Challengers “brûlera comme les autres” d’armures fournies par l’Occident. La Russie a mis en garde à plusieurs reprises les États-Unis et ses alliés contre l’envoi de plus d’armes à Kiev, affirmant que cela ne faisait que prolonger le conflit et risquait une confrontation ouverte. L’OTAN insiste sur le fait qu’elle n’est pas partie au conflit, tout en continuant à fournir à l’Ukraine des milliards de dollars d’aide militaire.

Le mois dernier, dans une interview, le général en chef de l’Ukraine a affirmé qu’il avait besoin de 300 chars pour combattre avec succès la Russie. La Grande-Bretagne exploitait un total de 227 Challenger 2 en 2020, lorsque le ministère de la Défense aurait considéré la mise sous cocon de l’ensemble du corps blindé comme trop coûteuse.

Lundi, cependant, le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré à la Chambre des communes qu’il avait besoin de plus d’argent pour l’armée. Les plans actuels prévoient 24 milliards de livres sterling (29,3 milliards de dollars) au cours de la prochaine décennie, bien que les nouveaux véhicules ne soient pas opérationnels avant le début des années 2030, selon la BBC.