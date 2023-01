Le chef de l’armée birmane vante un plan électoral le jour de l’indépendance

BANGKOK (AP) – Le chef militaire au pouvoir au Myanmar, le général en chef Min Aung Hlaing, a décrit mercredi les plans pour une élection plus tard cette année et a appelé à l’unité nationale dans un discours alors qu’il dirigeait une cérémonie marquant le 75e anniversaire de l’indépendance de la Grande-Bretagne.

Il a exhorté les autres nations et organisations internationales, ainsi que le peuple de son pays, à soutenir « le système démocratique multipartite authentique et florissant », un concept que l’armée au pouvoir a défini comme son objectif.

Le premier véritable mouvement vers la tenue de scrutins pourrait avoir lieu à la fin de ce mois, lorsque la dernière prolongation de six mois de l’état d’urgence sera terminée. L’état d’urgence a été institué pour permettre un régime militaire après que l’armée a pris le pouvoir en février 2021 du gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

La prise de contrôle de l’armée a annulé près d’une décennie de progrès vers la démocratie après cinq décennies de régime militaire. L’armée a déclaré avoir agi en raison d’une fraude électorale massive lors du scrutin, bien que des observateurs électoraux indépendants n’aient trouvé aucune irrégularité majeure.

“Après l’accomplissement des dispositions de l’état d’urgence, des élections libres et équitables seront organisées conformément à la constitution de 2008, et d’autres travaux seront entrepris pour transférer les fonctions de l’État au parti vainqueur conformément aux normes démocratiques”, a déclaré Min Aung. Hlaing a déclaré dans son discours dans la capitale, Naypyitaw, où il a également présidé un défilé à grande échelle.

Des unités militaires et des fonctionnaires ont défilé en formation près du complexe grandiose du parlement tandis que des avions de chasse, des bombardiers et des hélicoptères survolaient.

Le projet d’élections générales est largement considéré comme une tentative de normaliser la prise du pouvoir par l’armée par le biais des urnes et d’obtenir un résultat garantissant que les généraux conservent le contrôle. L’armée contrôlera l’ensemble du processus et a passé les deux dernières années à affaiblir toute opposition crédible.

Bien qu’elle ne soit pas officiellement interdite, la Ligue nationale pour la démocratie, l’ancien parti populaire au pouvoir, a effectivement été dissoute, ses dirigeants et nombre de ses membres étant soit en prison, soit cachés. Toutes les formes de dissidence sont actuellement réprimées par les forces de sécurité, parfois avec une force létale.

La NLD, dirigée par Suu Kyi, a remporté une deuxième victoire écrasante consécutive aux élections générales de 2020, un résultat qui a déclenché son renversement par l’armée l’année suivante.

La prise du pouvoir par l’armée a conduit à des manifestations pacifiques dans tout le pays que les forces de sécurité ont réprimées avec une force meurtrière, déclenchant une résistance armée que certains experts de l’ONU qualifient de guerre civile.

L’histoire du Myanmar avant même la prise de contrôle de 2021 a été marquée par des décennies de conflit armé entre le gouvernement central et des minorités ethniques en quête d’une plus grande autonomie, principalement dans les régions frontalières.

Le conflit armé fait toujours rage dans la majeure partie du pays, et Min Aung Hlaing a souligné que “la cessation des conflits armés internes pour assurer la solidarité nationale et la paix qui sont des nécessités absolues pour notre pays et des efforts acharnés sont déployés à cette fin”.

Le renversement de la démocratie par le gouvernement de Min Aung Hlaing et la répression féroce de toute opposition en ont également fait un État paria parmi de nombreux autres pays, qui ont institué des sanctions politiques et économiques contre les généraux au pouvoir.

« On voit que certaines organisations et certains pays se sont immiscés dans les affaires intérieures du Myanmar. Cependant, nous avons décidé de rester fermes à l’échelle mondiale, tout en adhérant à notre politique étrangère afin de sauvegarder la souveraineté, la sécurité et les intérêts de notre nation », a-t-il déclaré.

The Associated Press