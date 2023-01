Le chef de l’armée algérienne en visite officielle discrète en France

Le puissant chef de l’armée algérienne effectue une visite officielle discrète mais extraordinaire à Paris, la première d’un général algérien de haut rang depuis l’indépendance de la France il y a plus de six décennies.

Le général Saïd Chanegriha a rencontré lundi le président Emmanuel Macron, a annoncé l’Elysée, avant une rencontre mardi avec le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu.

Chanegriha a été invité en France par son homologue, le chef d’état-major interarmées, Thierry Burkhard, qui l’avait rencontré en août dernier lors d’une visite en Algérie de Macron. Le président français avait pour mission d’essayer de panser les plaies et de rechercher une mesure de réconciliation après les 132 années de colonisation de la France.

L’Algérie était le joyau de la couronne de l’empire colonial français avec un statut spécial qui en faisait une partie intégrante de la France. Les liens entre les deux pays sont tendus depuis que l’Algérie a obtenu son indépendance en 1962 après une guerre brutale de sept ans.

La visite de Chanegriha a été discrète, sans annonces officielles de la part des Français, contrairement aux autorités algériennes.

Le ministère algérien de la Défense a déclaré que Chanegriha avait donné un message à Macron du président Abdelmadjid Tebboune lors de leur réunion de lundi sans en révéler le contenu. Tebboune devrait se rendre à Paris plus tard cette année.

Le ministre français de la Défense et le général Burkhard étaient présents à la rencontre avec Macron.

Les deux pays ont des préoccupations militaires mutuelles, notamment dans la région instable du Sahel qui borde le sud de l’Algérie et où les troupes françaises combattent les extrémistes islamistes. Les Français sont également probablement profondément préoccupés par les relations de plus en plus amères entre l’Algérie et le Maroc voisin au sujet du Sahara occidental, où les rebelles soutenus par l’Algérie cherchent à obtenir l’indépendance sur un territoire revendiqué par Rabat.

Chanegriha a reçu un accueil officiel lundi à la prestigieuse institution militaire Ecole Militaire. Un tweet lundi de Burkhard avec des photos de la cérémonie a disparu mardi.

En Algérie, l’armée joue un rôle primordial bien qu’en coulisse. Le prédécesseur de Chanegriha, Ahmed Gaid Salah, a aidé à chasser le président aujourd’hui décédé Abdelaziz Bouteflika de ses fonctions en 2019, mettant fin à ses 20 ans au pouvoir au milieu de mois de marches de protestation pacifiques.

Gaïd Salah s’est rendu à Paris en 2006, mais à titre officieux, pour vérifier l’état de santé de Bouteflika qui, à l’époque, était soigné pour des problèmes d’estomac dans un hôpital militaire français.

L’armée algérienne est née de la force combattante de la guerre d’indépendance. Une aile politique a été le seul parti politique à diriger l’Algérie pendant trois décennies.

Alors que Bouteflika, en tant que président, s’est rendu en France et s’est adressé au parlement national, le chef de l’armée algérienne n’a jamais reçu d’invitation officielle de Paris avant Chanegriha.