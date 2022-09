Le chef de l’alimentation de l’ONU prévient que la famine dans la Corne de l’Afrique est imminente, si les crises mondiales ne sont pas maîtrisées – Kelowna Capital News

Le chef du Programme alimentaire mondial exhorte les pays à suivre le Canada pour tenter d’éviter une famine imminente en Afrique de l’Est, qui, selon lui, pourrait s’aggraver en raison des sanctions contre la Russie.

David Beasley, l’Américain qui dirige l’agence des Nations Unies, a déclaré que le nombre de personnes ayant un besoin aigu de nourriture a été multiplié par quatre depuis 2017.

« Le monde est dans un état très fragile. Nous ne pouvons pas, à mon avis, en prendre beaucoup plus », a-t-il déclaré dans une interview.

« Si nous avons un tremblement de terre massif, ou un volcan, ou quelque chose dans les six prochains mois ? Sacré maquereau, tous les camions de pompiers sont sortis.

Sa plus grande préoccupation concerne la Corne de l’Afrique, une région qui s’étend sur toute la Somalie et sur de vastes étendues de l’Éthiopie et du Kenya. Les cinq dernières saisons de croissance consécutives ont toutes été marquées par la sécheresse et le conflit armé a encouragé certaines milices à refuser l’accès à la nourriture.

Lors d’une visite dans la région le mois dernier, Beasley a été surpris d’apprendre que l’aide alimentaire parvient désormais aux agriculteurs et aux éleveurs, a-t-il déclaré. Avant, ils recevaient occasionnellement du matériel pour aider à l’agriculture, mais ils n’avaient presque jamais besoin de nourriture.

“La quantité d’animaux morts que j’ai vus était extraordinaire”, a-t-il déclaré. “La Corne de l’Afrique est un scénario parfait d’une catastrophe.”

Beasley a commencé son travail en mars 2017, supervisant une organisation qui fournit tout, des repas scolaires aux machines agricoles aux plus pauvres du monde.

À cette époque, 80 millions de personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire aiguë, c’est-à-dire qu’elles souffraient soit de malnutrition, soit de réduction de l’essentiel pour se nourrir.

Ce nombre est passé à 135 millions au moment où la pandémie de COVID-19 a commencé au début de 2020, en raison des guerres et du changement climatique.

Au début de cette année, 276 millions de personnes étaient dans le besoin, en partie à cause des chocs de la chaîne d’approvisionnement et de la sécheresse en Afghanistan, où la prise de pouvoir des talibans a plongé le pays dans une crise économique.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, le nombre de personnes dans le besoin a atteint le chiffre sans précédent de 345 millions.

L’invasion a considérablement réduit les exportations de céréales du grenier à blé de l’Europe et provoqué une flambée des prix du pétrole, ce qui, selon Beasley, coûte à son organisation 75 millions de dollars américains supplémentaires chaque mois.

« À l’heure actuelle, dans nos opérations, nous devons prendre de la nourriture à des enfants affamés pour les donner à des enfants affamés, à cause d’un manque de financement », a-t-il déclaré lors d’une visite mardi à Ottawa.

Les prix des denrées alimentaires ont chuté cette année lorsque les céréales ont progressivement commencé à quitter le port principal d’Ukraine, Odessa, mais ils restent les plus élevés depuis une décennie.

Les sanctions occidentales contre la Russie comprennent certaines exemptions pour certains types d’aliments et d’engrais, mais Beasley a déclaré que les puissances mondiales devaient faire davantage de compromis. Si les régions qui ne sont pas confrontées aux problèmes climatiques ne reçoivent pas suffisamment d’engrais, elles ne pourront pas augmenter leur production, a-t-il déclaré, et des millions de personnes mourront.

“Peu importe que vous aimiez ou détestiez la Russie, vous devez éliminer ces engrais”, a-t-il déclaré.

“Nous pourrions très bien passer d’un problème de prix des aliments en ce moment à un problème de disponibilité des aliments en 2023, et c’est ma grave préoccupation.”

Beasley a déclaré que les gouvernements canadiens dirigés par les dirigeants libéraux et conservateurs ont été «une grande voix pour la sécurité alimentaire dans le monde», tout comme les États-Unis, l’Allemagne et la France.

Le Premier ministre Justin Trudeau a cité la sécurité alimentaire mondiale comme une priorité avant l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière, mais les réunions de New York ont ​​été dominées par les nouvelles de la Russie intensifiant sa guerre en Ukraine.

Le Canada figure depuis longtemps parmi les cinq principaux donateurs du Programme alimentaire mondial, Ottawa s’étant engagé à verser 360 millions de dollars américains cette année et affectant des fonds pour les années à venir afin que les responsables puissent planifier à l’avance.

“C’est énorme; c’est une aubaine. Mais d’autres pays, comme les États du Golfe, doivent intensifier leurs efforts », a-t-il déclaré.

“Je saute de haut en bas, essayant d’amener les dirigeants mondiaux à reconnaître (que) tout le monde doit s’engager.”

Beasley, l’ancien gouverneur républicain de Caroline du Sud, a déclaré que les gens devraient voir l’aide au développement comme une protection contre des crises plus coûteuses.

Il a déclaré que des défis tels que le COVID-19 et l’inflation amènent le monde développé à remettre en question la vertu d’aider les étrangers, mais il a fait valoir que ne pas intervenir entraînera des conflits et une migration de masse qui ne feront que coûter plus cher à l’Occident.

« Je l’ai vu de première main ; cela coûtera mille fois plus cher si nous n’allons pas aider les gens là où ils sont.

—Dylan Robertson, La Presse Canadienne

