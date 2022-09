Le chef de l’alimentation de l’ONU déclare que des millions de personnes “frappent à la porte de la famine”

Une crise de la faim croissante risque « la famine, la famine » et la « déstabilisation des nations », a averti le chef du Programme alimentaire mondial

Environ 50 millions de personnes sont désormais au bord de la famine, tandis qu’un nombre encore plus grand est confronté à d’autres formes d’insécurité alimentaire, selon le chef de l’alimentation des Nations Unies, David Beasley, qui a tiré la sonnette d’alarme sur la situation mondiale. “le chaos” et des troubles si les pays ne parviennent pas à résoudre les pénuries majeures de carburant, de céréales, d’engrais et d’autres biens essentiels à la production alimentaire.

S’adressant à l’Associated Press pour une interview jeudi, Beasley a exhorté les pays donateurs et les philanthropes privés à prendre des mesures pour prévenir une crise de la faim catastrophique au milieu des pénuries en cours, déclarant qu’il y aurait “chaos partout dans le monde” Par ailleurs.

“Cinquante millions de personnes dans 45 pays [are] frapper à la porte de la famine », il a dit à la sortie. “Si nous n’atteignons pas ces personnes, vous aurez la famine, la famine, la déstabilisation des nations contrairement à tout ce que nous avons vu en 2007-2008 et 2011, et vous aurez une migration de masse.”

Si on ne s’en remet pas rapidement – ​​et je ne parle pas de l’année prochaine, je dis bien cette année – vous aurez un problème de disponibilité alimentaire en 2023. Et ça va être l’enfer.

Alors que le directeur du Programme alimentaire mondial a déclaré qu’un total d’environ 80 millions de personnes étaient confrontées à un certain niveau d’insécurité alimentaire lorsqu’il a pris ses fonctions en 2017, ce chiffre a depuis grimpé à 345 millions grâce à une série de causes – ce que Beasley a appelé “une tempête parfaite sur une tempête parfaite.” Entre autres facteurs, il a cité les retombées économiques persistantes de la pandémie de Covid-19 et les mesures de fermeture connexes, ainsi que les importants problèmes de chaîne d’approvisionnement causés par la guerre qui fait toujours rage en Ukraine et les sanctions de représailles imposées par l’Occident.

Les expéditions de céréales de l’Ukraine et de la Russie, qui exportent généralement suffisamment de marchandises pour nourrir des centaines de millions de personnes, ont fortement chuté au milieu des combats, tout comme les exportations d’engrais de la Russie, le deuxième producteur mondial derrière la Chine. Les sanctions économiques et les embargos purs et simples sur les produits russes ont également exacerbé le problème, bien que certains pays, dont les États-Unis, aient fait des exceptions pour compenser les pénuries.

Beasley a poursuivi en expliquant que le monde produit suffisamment de nourriture pour la population mondiale de quelque 7,7 milliards d’habitants, mais a déclaré que les agriculteurs ne peuvent obtenir les rendements appropriés qu’en utilisant des engrais, qui ont du mal à atteindre les marchés mondiaux. Sans cela, il a prédit “ravage” dans le monde entier, en particulier en Asie, où dit “La production de riz est dans un état critique en ce moment.”

Le responsable a notamment appelé les pays du Golfe à “intensifier” contributions au programme alimentaire, notant que certains pays ont engrangé d’importants gains financiers en raison de la flambée des prix du pétrole.

« Nous ne parlons pas de demander un billion de dollars ici. Nous parlons juste de demander quelques jours de vos bénéfices pour stabiliser le monde », dit-il en ajoutant « Même si vous ne me le donnez pas, même si vous ne le donnez pas au Programme alimentaire mondial, entrez dans le jeu… Des gens souffrent et meurent dans le monde entier. Quand un enfant meurt toutes les cinq secondes de faim, honte à nous.