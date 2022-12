Le chef de l’AIEA se rendra en Corée du Sud en raison des craintes d’un essai nucléaire nord-coréen

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, effectue un voyage de quatre jours en Corée du Sud alors que l’inquiétude grandit quant au fait que la Corée du Nord prépare un autre essai nucléaire.

“La visite de quatre jours du chef de l’AIEA en Corée du Sud cette semaine est une opportunité alléchante pour la Corée du Nord de mener son septième essai nucléaire très attendu”, a déclaré Sung-Yoon Lee, professeur à la Fletcher School de l’Université Tufts et expert coréen. Fox News numérique. “Alors que M. Grossi a ouvertement déclaré qu’il souhaitait se rendre à Pyongyang et rencontrer Kim Jong Un, les dirigeants nord-coréens ont montré une propension à frotter, c’est-à-dire à ajouter l’insulte à l’injure, à chaque essai nucléaire, renforçant ainsi leur influence pour la prochaine ronde de pourparlers. »

Les commentaires de Lee interviennent alors que le Korea Times a rapporté lundi que Rossi se rendra en Corée du Sud mardi à l’invitation du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, rencontrant le ministre des Affaires étrangères Park Jin pour discuter de la poursuite du développement nucléaire de la Corée du Nord. Les deux hommes devraient également discuter des plans du Japon visant à rejeter l’eau radioactive de sa centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan l’année prochaine, ce qui inquiète les responsables sud-coréens.

La réunion intervient alors que les inquiétudes grandissent quant au fait que la Corée du Nord pourrait être sur le point d’effectuer un autre essai d’armes nucléaires au milieu des informations selon lesquelles le tunnel 3 du site d’essais nucléaires de Punggye-ri est prêt pour un essai depuis mai, le même site que le pays 2018 nucléaire test.

“Le tunnel 3 de son site d’essais nucléaires est amorcé depuis mai. Bien que peu, voire aucun, en dehors de la Corée du Nord ne sache exactement quand le prochain essai nucléaire aura lieu, il est juste de supposer que le moment de celui-ci suggérera une insulte ou une célébration majeure, ” dit Lee.

Le voyage de Grossi en Corée du Sud sera son premier depuis qu’il a pris ses fonctions en décembre 2019 et le premier pour un directeur général de l’AIEA depuis septembre 2017, ce qui, selon Lee, peut être considéré comme une opportunité pour les dirigeants nord-coréens.

“Le premier essai nucléaire du Nord a eu lieu le 10 octobre 2006, au cours d’un week-end de vacances de trois jours aux États-Unis. Le deuxième a eu lieu le 25 mai 2009, Memorial Day aux États-Unis”, a déclaré Lee. “Kim Jong Il, le père de l’actuel Grand Leader, a ordonné l’explosion une heure seulement après avoir adressé un message de condoléances à la famille de l’ancien président sud-coréen Roh Moo Hyun (2003-2008), qui s’était suicidé deux jours auparavant alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour corruption. Une telle insulte malgré le fait que Roh ait fourni à Kim 4,4 milliards de dollars en espèces, nourriture, engrais, etc., le plus par n’importe quel dirigeant sud-coréen.”

Lee a souligné que les dirigeants nord-coréens ont également utilisé des essais nucléaires pour “coller aux Chinois”, notant leur essai de 2013 qui a eu lieu “au milieu des célébrations du Nouvel An lunaire chinois, sa plus grande fête, qui était la première pour Xi Jinping en tant que chef suprême.”

“Le quatrième essai nucléaire a eu lieu le 6 janvier 2016, quatre jours après la prise d’otage d’Otto Warmbier, un étudiant américain de l’Ohio (et à deux jours de l’anniversaire de Kim Jong Un)”, a déclaré Lee. “Le cinquième test a eu lieu le 9 septembre plus tard dans l’année, la Journée de la Fondation de la Nation du Nord. Son sixième a eu lieu le 3 septembre 2017, juste avant que Xi Jinping ne prononce un discours lors d’un important forum multilatéral à Xiamen, en Chine”.

S’adressant aux médias sud-coréens lundi, Grossi a noté les progrès du tunnel 3 et a déclaré qu’il n’excluait pas la possibilité qu’un test soit imminent, bien qu’il ait soutenu que la planification de tels tests prenait généralement plus de temps.

Cependant, il s’est dit préoccupé par le rythme du programme d’armement nucléaire de la Corée du Nord, notant que le test réussi de l’ICBM, Hwasong-17, qui peut atteindre les États-Unis.

Lee pense que la Corée du Nord chronométrera son prochain test pour obtenir un “effet psychologique” maximal, que le pays tentera ensuite d’utiliser pour obtenir des concessions de la communauté internationale.

“Pyongyang présume que le coller à ses interlocuteurs – même les insulter carrément – a pour effet psychologique de les rendre plus désespérés et encore plus enclins à faire des concessions lorsqu’il appelle finalement à des pourparlers”, a déclaré Lee.