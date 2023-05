Le chef de l’AIEA pousse le plan de sécurisation de la centrale nucléaire avant l’offensive ukrainienne

Commentez cette histoire Commentaire

VIENNE – L’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies fait pression pour un accord de dernière minute pour sécuriser l’énorme centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia avant une contre-offensive qui pourrait voir Les forces de Kiev traversent directement l’installation potentiellement dangereuse. Après près de neuf mois d’efforts infructueux pour forger un accord entre l’Ukraine et la Russie afin d’établir une zone de protection autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia (ZNPP), Rafael Grossi, le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, fait maintenant pression pour une nouvelle proposition visant à réduire la possibilité d’une catastrophe nucléaire catastrophique. Il prévoit de présenter une liste de cinq principes que le Conseil de sécurité de l’ONU devra approuver plus tard ce mois-ci, ont déclaré des diplomates américains et européens au Washington Post.

Trouver un consensus parmi les membres permanents du conseil reste cependant un défi de taille compte tenu des relations acides entre Moscou et Washington et de la réticence de Kiev à laisser les puissances mondiales négocier un accord autre que le retrait complet de la Russie d’Enerhodar, la ville où se trouve la centrale électrique. et remise de la plante.

Le scepticisme ukrainien à l’égard des efforts de Grossi n’est pas nouveau, selon des documents de renseignement américains classifiés non signalés auparavant, divulgués sur la plateforme de messagerie Discord et obtenus par The Post.

À la mi-février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky « a insisté pour que les représentants du gouvernement empêchent le directeur général de l’AIEA, Grossi, de forcer Kiev à se démilitariser ». [the plant] juger cela ne serait pas dans l’intérêt de Kiev », a déclaré un document. Le document cite un «rapport de renseignement sur les signaux», suggérant que les informations ont été glanées à partir d’écoutes électroniques. Dans le document, Zelensky ordonne également à ses assistants d’assurer à Grossi que l’Ukraine s’est engagée à assurer la sécurité du personnel de l’AIEA à la centrale.

Lors d’un discours devant la Ligue arabe en Arabie saoudite vendredi, Zelensky a déclaré qu’il était sûr qu’aucune nation « n’admettrait l’occupation militaire d’une centrale nucléaire pour l’utiliser pour faire chanter le monde avec une catastrophe nucléaire ».

Dimanche, il a déclaré aux dirigeants du G-7 au Japon que la prise de contrôle imprudente de l’usine par la Russie pourrait avoir des conséquences pour les personnes au-delà des frontières de l’Ukraine. « Certains voient qu’en cas de catastrophe dans une centrale nucléaire occupée par la Russie, les radiations atteindront leur terre, portées par le vent », a-t-il déclaré dans la ville d’Hiroshima, dans le sud-ouest du Japon, qui a été en grande partie détruite par une bombe atomique larguée. par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Selon deux diplomates familiers avec les négociations, le plan de Grossi comprend cinq principes : une interdiction de stationner du matériel militaire lourd et du personnel militaire à l’usine ; une interdiction de tirer depuis et vers l’usine, y compris une interdiction d’attaquer le personnel sur le site ; protection de tous les systèmes de sûreté et de sécurité de l’usine ; protection de toutes les lignes électriques externes ; et le contrôle du respect des principes susmentionnés.

Le plan est moins ambitieux que l’effort initial de Grossi pour établir une zone de protection à part entière autour de la centrale, mais les experts nucléaires ont déclaré qu’il pourrait encore améliorer la situation précaire.

Le complexe nucléaire de six réacteurs est situé près de la ligne de front et est occupé par la Russie depuis mars 2022. La centrale est dirigée par des techniciens ukrainiens – aux côtés d’experts nucléaires de la société d’État russe d’énergie atomique Rosatom ainsi que des forces armées russes. Kyiv et Moscou ont échangé la responsabilité du bombardement près du site qui a risqué une catastrophe à l’installation, qui est la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Signe que la présence et l’activité militaires augmentent dans la région, la Russie a commencé l’évacuation partielle des résidents d’Enerhodar, où vivent la plupart des travailleurs de l’installation. La semaine dernière, la compagnie ukrainienne d’énergie nucléaire a déclaré que le nombre de forces russes dans la centrale « avait considérablement augmenté » et qu’il s’élevait désormais à plus de 2 500.

Un porte-parole de l’AIEA a déclaré que Grossi « reste engagé dans des négociations intenses avec toutes les parties concernées pour assurer la protection de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Dans ce contexte, le directeur général est également en contact étroit avec les membres du Conseil de sécurité de l’ONU.

Grossi a fait valoir que la situation périlleuse sur le terrain devrait inciter la communauté internationale à agir. Les diplomates disent qu’il veut présenter l’ensemble des cinq principes au Conseil de sécurité de l’ONU le 30 mai, décrivant les conditions que la Russie et l’Ukraine devraient respecter pour éviter une catastrophe nucléaire.

« Les mesures visant à prévenir toute attaque sur ou depuis l’installation et à assurer la sécurité des opérateurs à l’intérieur de l’usine sont particulièrement importantes, car l’une ou l’autre pourrait entraîner un dégagement important de rayonnement en raison de la fusion du cœur ou d’une perte de refroidissement dans le réacteur usé. réservoirs de carburant », a déclaré Scott Roecker, vice-président de la Nuclear Threat Initiative, une organisation à but non lucratif axée sur la réduction de la menace posée par les armes nucléaires.

Certains aspects du plan ont été signalés pour la première fois par Reuters.

Trouver un accord à l’ONU sera probablement difficile, mais Grossi a déjà gagné le soutien de Moscou, selon un responsable diplomatique russe informé du plan et qui, comme d’autres responsables, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de négociations sensibles.

« Nous n’avons aucune objection contre eux », a déclaré le responsable diplomatique russe, notant que Moscou était en contact avec Grossi depuis septembre dernier. Le directeur général de l’AIEA et le président russe Vladimir Poutine se sont rencontrés à Saint-Pétersbourg en octobre. « Nous espérons que la mise en œuvre de ces principes empêchera toute attaque contre le ZNPP à l’avenir », a ajouté le responsable diplomatique.

Comment l’Ukraine réagira à la présentation de Grossi à l’ONU – si elle allait de l’avant – est moins claire. Un porte-parole de Zelensky n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Des diplomates de l’ONU et des analystes ont déclaré que si l’Ukraine prévoyait de reprendre l’usine lors d’une prochaine contre-offensive, le plan de Grossi pourrait être moins attrayant. « Je peux imaginer que cela pourrait être plus difficile à accepter pour la partie ukrainienne, car cela empêcherait l’Ukraine de reprendre le contrôle de l’usine de Zaporizhzhia par le recours à la force militaire », a déclaré Roecker.

Alors que l’Ukraine n’a pas de siège permanent au Conseil de sécurité, un responsable américain a déclaré qu’il était peu probable que Washington soutienne une initiative opposée par Kiev.

Un responsable du département d’État a déclaré que les États-Unis « continuent de soutenir pleinement les efforts » de l’AIEA pour gérer la sûreté et la sécurité nucléaires en Ukraine. « Nous suivons avec intérêt les récents efforts de la DG Grossi pour obtenir un engagement envers un ensemble de principes de sûreté et de sécurité nucléaires au ZNPP qui respectent la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. »

Les négociations sur le plan de Grossi sont en cours. Un diplomate européen de haut rang a déclaré à The Post que les chances d’un accord et que le briefing se poursuivait étaient « 50-50 ».

L’Equateur et la France ont demandé à l’actuelle présidence suisse du Conseil de sécurité de l’ONU d’organiser le briefing de Grossi le 30 mai mais la date n’est pas fixée, ont indiqué des diplomates proches du dossier.

«La sûreté et la sécurité des installations nucléaires civiles dans les régions en conflit sont une question clé pour la Suisse», a déclaré Pierre Gobet, responsable de la communication à la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies à New York. « Les échanges entre la Suisse et l’AIEA se sont en effet intensifiés sur la sûreté des centrales nucléaires en Ukraine depuis que la Suisse est devenue membre du Conseil de sécurité. »

L’AIEA a réussi à stationner une petite équipe d’experts en sûreté nucléaire à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia depuis août dernier, lorsque Grossi a visité le site pour la première fois. L’AIEA fait régulièrement tourner les équipes. Mais ce sont des inspecteurs nucléaires et n’ont pas de formation militaire spécifique, conformément au mandat étroit de l’AIEA.

Alors que les six réacteurs de la centrale sont en arrêt à froid depuis septembre dernier, il reste encore des dizaines de milliers de kilogrammes de matières radioactives sur le site. Pire encore, la centrale a perdu l’accès à l’alimentation externe à plusieurs reprises en raison des bombardements dans la région, incitant le personnel de l’installation à allumer frénétiquement des générateurs diesel pour assurer le refroidissement continu des réacteurs du site et des piscines de combustible usé. Actuellement, l’usine repose sur une seule ligne électrique externe ; avant la guerre, il en avait quatre.

L’idée originale d’une zone de protection de sûreté et de sécurité aurait inclus une interdiction des armes lourdes à l’usine et une zone de cessez-le-feu dans un rayon spécifiquement défini. Au départ, Grossi espérait recevoir un accord écrit formel sur cette proposition. Mais un an de guerre a diminué l’ambition de Grossi.

« Il était clair en 2022 qu’il était impossible que la Russie et l’Ukraine signent quoi que ce soit par écrit », a déclaré un haut diplomate occidental. L’idée d’une zone de protection et de sécurité « n’est plus sur la table depuis des mois », a ajouté la personne.