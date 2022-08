Le chef de l’AIEA déclare que la mission dans la grande centrale nucléaire ukrainienne est en cours

BERLIN (AP) – Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré lundi que la mission d’experts tant attendue du chien de garde nucléaire de l’ONU à la centrale électrique de Zaporizhzhia en Ukraine “est maintenant en route”.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, cherche depuis longtemps à accéder à l’usine de Zaporizhzhia, la plus grande d’Ukraine et d’Europe, que les forces russes contrôlent depuis le début de la guerre.

“Le jour est venu”, a écrit Grossi sur Twiter, ajoutant que la “mission de soutien et d’assistance de l’AIEA basée à Vienne… est maintenant en route”.

“Nous devons protéger la sûreté et la sécurité de la plus grande installation nucléaire d’#Ukraine et d’Europe”, a-t-il écrit. “Fier de diriger cette mission qui sera dans #ZNPP plus tard cette semaine.” Grossi a posté une photo de lui avec 13 autres experts.

La Russie et l’Ukraine ont échangé des allégations de frappes à l’usine ou à proximité ces derniers jours, intensifiant les craintes que les combats ne provoquent une fuite radioactive massive.

The Associated Press