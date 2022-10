Le chef de l’AIE, Fatih Birol, met en garde contre le stockage de gaz européen

“Mais là où nous en sommes, ce n’est pas mal et je pense que s’il n’y a pas de surprises – des surprises politiques et techniques – et si l’hiver … est un hiver normal, l’Europe peut traverser cet hiver avec quelques contusions ici et là, mais nous pouvons venir à février et mars.”

“J’aurais préféré que les pays européens soient beaucoup plus agiles, beaucoup… plus rapides, pour réagir à nos recommandations”, a-t-il déclaré aux journalistes, faisant référence au plan en 10 points de l’AIE sur la manière de réduire la dépendance de l’Europe au gaz russe après l’invasion du Kremlin. Ukraine.

En savoir plus sur l’énergie de CNBC Pro

À ce stade, Birol a déclaré que les niveaux de stockage auront probablement chuté entre 25% et 30%. “La question est donc de savoir comment passer de 25 % ou 30 % à, encore une fois, [for the] Hiver 2023… 80-90% ?”

“Ce qui nous a aidés cette fois, [is that] nous avons encore importé du gaz de Russie au cours des derniers mois », a-t-il déclaré. De plus, la Chine a importé « moins de gaz qu’elle ne l’aurait fait autrement » en raison de ce que Birol a qualifié de « performances économiques très moroses ».

Le scénario, a déclaré Birol, pourrait changer en 2023, notamment en ce qui concerne la Chine. “L’année prochaine, si les importations de gaz chinois augmentent avec le retour de l’économie chinoise, ce sera [a] quelques mois plutôt difficiles à partir de mars jusqu’à l’hiver prochain.”

“Cet hiver est donc difficile, mais l’hiver prochain pourrait également être très difficile”, a-t-il déclaré, ajoutant que les préparatifs pour cette dernière période devaient commencer aujourd’hui.

Les commentaires de Birol interviennent à un moment où l’Europe se démène pour consolider ses approvisionnements énergétiques alors que la guerre en Ukraine se poursuit.

La Russie a été le plus grand fournisseur d’huiles de pétrole et de gaz naturel de l’UE l’année dernière, selon Eurostatmais dans un rapport publié lundi, l’AIE a déclaré que les exportations de gaz de la Russie vers l’Union européenne avaient connu une baisse significative cette année.

“Malgré les capacités de production et de transport disponibles, la Russie a réduit ses approvisionnements en gaz vers l’Union européenne de près de 50% en glissement annuel depuis le début de 2022”, a déclaré l’organisation basée à Paris. a déclaré le dernier rapport sur le marché du gaz.

“Dans le contexte actuel, l’arrêt complet des approvisionnements en gaz de gazoduc russes vers l’Union européenne ne peut être exclu avant la saison de chauffage 2022/23 – lorsque le marché européen du gaz est le plus vulnérable”, ajoute le rapport.