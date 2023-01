Le chef de l’AIE déclare que l’IRA est le plus important accord sur le climat depuis l’accord de Paris

Birol de l’AIE a déclaré que le monde n’avait “jamais, jamais vu une crise énergétique de cette profondeur et de cette complexité” après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février.

Le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie, Fatih Birol, a salué mardi la loi américaine sur la réduction de l’inflation comme l’accord climatique le plus important depuis l’accord historique de Paris.

“La loi sur la réduction de l’inflation, à mon avis, est l’action climatique la plus importante après l’accord de Paris de 2015”, a déclaré Birol lors d’un panel sur la sécurité énergétique au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

La législation américaine, qui comprend un montant record de 369 milliards de dollars de dépenses pour les politiques climatiques et énergétiques, a été promulguée par le président Joe Biden à la mi-août de l’année dernière. La loi, qui contient des cadeaux aux intérêts des combustibles fossiles, était de loin la plus grande législation climatique de l’histoire des États-Unis.

L’IRA s’est toutefois attiré les foudres de certains États membres de l’UE. La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, a précédemment déclaré qu’il y avait de “sérieuses inquiétudes” concernant la conception des incitations financières dans le paquet.

Les gouvernements du monde ont convenu dans l’accord de Paris sur le climat de 2015 de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius et de poursuivre leurs efforts pour limiter la hausse de la température à 1,5 degrés Celsius. Pour ce dernier, l’AIE a averti qu’aucun nouveau projet pétrolier et gazier n’est possible.

S’exprimant aux côtés de Birol mardi, Vicki Hollub, PDG du producteur de pétrole américain Occidental Petroleum, a décrit l’IRA comme l’un des projets de loi les plus transformateurs au monde.

Elle a ajouté que la législation était également “un projet de loi important pour nous dans la mesure où elle prévoit des subventions, non seulement pour la capture du carbone, mais aussi pour les véhicules électriques, pour le lithium et pour bien d’autres choses qui contribueront à la transition énergétique”.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était favorable à la fin des subventions aux combustibles fossiles, Hollub a répondu : “Il n’y a pratiquement pas eu de technologies révolutionnaires et transformationnelles qui aient jamais été développées dans le monde qui n’aient pas bénéficié à un moment donné d’une sorte de subvention. “

Certes, la combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz est le principal moteur de l’urgence climatique.

Birol de l’AIE a déclaré que le monde n’avait “jamais, jamais vu une crise énergétique de cette profondeur et de cette complexité” après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février.

Dans le même temps, Birol a déclaré que cette crise du marché de l’énergie avait donné un “grand coup de pouce” au développement de l’énergie propre et que le principal moteur de la croissance des énergies renouvelables était la sécurité énergétique.