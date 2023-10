Le chef de l’aide humanitaire de l’ONU affirme que six mois de guerre au Soudan ont tué 9 000 personnes

LE CAIRE (AP) — Six mois de guerre entre l’armée soudanaise et un puissant groupe paramilitaire a tué jusqu’à 9 000 personnes et créé « l’un des pires cauchemars humanitaires de l’histoire récente », a déclaré dimanche le chef des affaires humanitaires des Nations Unies.

Le Soudan est plongé dans le chaos depuis la mi-avril, lorsque les tensions latentes entre le chef militaire, le général Abdel-Fattah Burhan et le commandant des forces paramilitaires de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan Dagalo, ont explosé en guerre ouverte.

« Depuis six mois, les civils (…) n’ont connu aucun répit face à l’effusion de sang et à la terreur », a déclaré le secrétaire général adjoint de l’ONU. Martin Griffiths a déclaré dans un communiqué marquant le sixième mois de la guerre. « Des rapports horribles faisant état de viols et de violences sexuelles continuent d’émerger. »

Les combats se sont d’abord concentrés à Khartoum, mais se sont rapidement étendus à d’autres régions de ce pays d’Afrique de l’Est, y compris la région occidentale du Darfour, déjà ravagée par le conflit.

Griffiths a déclaré que les combats auraient tué jusqu’à 9 000 personnes et forcé des millions de personnes à quitter leurs maisons, soit vers des zones plus sûres au Soudan, soit dans les pays voisins.

Il a déclaré que le conflit avait conduit à « la déchirure des communautés ». Des personnes vulnérables sans accès à une aide vitale. Des besoins humanitaires croissants dans les pays voisins où des millions de personnes ont fui.

Selon l’agence des migrations des Nations Unies, plus de 4,5 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du Soudan, tandis que plus de 1,2 million d’autres ont cherché refuge dans les pays voisins. Les combats ont également laissé 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du pays, dans le besoin d’une aide humanitaire, a déclaré Griffiths.

Ajoutant à la calamité, une épidémie de choléra a été signalé dans la capitale et dans d’autres régions du pays, avec plus de 1 000 cas suspects détectés à Khartoum et dans les provinces du Kordofan et de Qadarif, a-t-il indiqué.

Depuis le déclenchement de la guerre, la région du Grand Khartoum — les villes de Khartoum, Omdurman et Khartoum Nord — sont devenues un champ de bataille, avec frappes aériennes et bombardements se déroulant dans des zones densément peuplées.

Des viols et des viols collectifs ont été signalés à Khartoum et au Darfour, principalement imputés aux Forces de soutien rapide. Les RSF et leurs alliés milices arabes ont également été accusés par l’ONU et des groupes internationaux de défense des droits de l’homme de atrocités au Darfourqui a été le théâtre de une campagne génocidaire au début des années 2000.

Les récentes atrocités commises au Darfour ont incité le procureur de la Cour pénale internationale à déclarer en juillet qu’il enquêtait sur des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité lors des derniers combats dans la région.