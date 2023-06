NATIONS UNIES (AP) – La situation humanitaire en Ukraine est « bien pire » qu’avant l’effondrement du barrage de Kakhovka, a averti vendredi le plus haut responsable de l’aide humanitaire de l’ONU.

Le sous-secrétaire général Martin Griffiths a déclaré que 700 000 personnes « extraordinaires » ont besoin d’eau potable et a averti que les ravages des inondations dans l’un des greniers les plus importants du monde entraîneront presque inévitablement une baisse des exportations de céréales, une hausse des prix des denrées alimentaires dans le monde et moins à manger pour des millions de personnes dans le besoin

« C’est un problème viral », a-t-il déclaré dans une interview à l’Associated Press. « Mais la vérité est que ce n’est que le début de voir les conséquences de cet acte. »

La rupture du barrage hydroélectrique de Kakhovka et la vidange de son réservoir sur le Dniepr mercredi ont ajouté à la misère dans une région qui souffre depuis plus d’un an d’attaques d’artillerie et de missiles.

L’Ukraine détient la rive ouest du Dniepr, tandis que les troupes russes contrôlent la rive orientale basse, qui est plus vulnérable aux inondations. Le barrage et le réservoir, essentiels pour l’eau douce et l’irrigation dans le sud de l’Ukraine, se trouvent dans la région de Kherson que Moscou a illégalement annexée en septembre et qu’elle occupe depuis un an.

Griffiths a déclaré que les Nations Unies, travaillant principalement par le biais de groupes d’aide ukrainiens, ont atteint 30 000 personnes dans les zones inondées sous contrôle ukrainien. Il a déclaré que jusqu’à présent, la Russie n’avait pas donné accès aux zones qu’elle contrôle à l’ONU pour aider les victimes des inondations.

Griffiths a déclaré avoir rencontré mercredi l’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, pour demander aux autorités russes « l’accès de nos équipes en Ukraine pour traverser les lignes de front pour apporter de l’aide, pour apporter un soutien aux … Ukrainiens dans ces régions ».

« Nous leur fournissons des détails au moment où nous parlons, pour permettre à Moscou de prendre ce que nous espérons être une décision positive à ce sujet », a-t-il déclaré. « J’espère que ça passera. »

L’intervention d’urgence est essentielle pour sauver des vies, a-t-il dit, « mais derrière cela, vous avez un énorme problème imminent de manque d’eau potable pour ces 700 000 personnes » des deux côtés sous contrôle ukrainien et sous contrôle russe. rivière.

Il y a aussi l’inondation d’importantes terres agricoles et un problème imminent d’approvisionnement en eau de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, qui était alimentée par le barrage, a-t-il ajouté.

En outre, Griffiths a noté que les eaux se sont également précipitées sur les zones avec des mines terrestres de la guerre « et ce que nous verrons forcément, ce sont ces mines flottant dans des endroits où les gens ne les attendent pas », menaçant les adultes et surtout les enfants.

« C’est donc une cascade de problèmes, en commençant par permettre aux gens de survivre aujourd’hui, puis en leur donnant une sorte de perspectives pour demain », a-t-il déclaré.

Griffiths a déclaré qu’en raison des conséquences à grande échelle « il est presque inévitable » que les Nations Unies lancent un appel spécial pour plus de fonds d’aide à l’Ukraine pour faire face à « un tout nouvel ordre de grandeur » de la rupture du barrage. Mais il dit vouloir attendre quelques semaines pour voir les conséquences économiques, sanitaires et environnementales avant d’annoncer l’appel.

Griffiths a déclaré que lui et la chef du commerce des Nations Unies, Rebeca Grynspan, travaillaient également pour assurer l’extension de l’Initiative pour les céréales de la mer Noire, que la Turquie et l’ONU ont négociée avec l’Ukraine et la Russie en juillet dernier pour ouvrir trois ports de la mer Noire en Ukraine pour ses exportations de céréales.

Plus de 30 000 tonnes métriques de blé et d’autres denrées alimentaires ont été expédiées dans le cadre de l’accord, entraînant une baisse des prix alimentaires mondiaux qui ont monté en flèche après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Il a été prolongé trois fois et doit expirer le 17 juillet.

Une partie de l’accord était un mémorandum signé par la Russie et l’ONU visant à surmonter les obstacles aux expéditions de nourriture et d’engrais russes dont Moscou s’est plaint à plusieurs reprises de ne pas être respectés.

L’une des principales demandes russes a été la réouverture d’un pipeline entre le port russe de Togliatti sur la Volga et le port d’Odessa sur la mer Noire, fermé depuis l’attaque russe contre l’Ukraine. Il transportait de l’ammoniac, un ingrédient clé des engrais.

« L’ouverture de ce pipeline et la livraison d’ammoniac à travers la mer Noire vers le sud global est une priorité pour nous tous », a déclaré Griffiths. « L’ammoniac est un ingrédient essentiel pour la sécurité alimentaire mondiale. »

Une rupture dans le pipeline a été signalée suite à des bombardements mardi soir, mais Griffiths a déclaré que l’ONU ne pouvait pas le confirmer car le pipeline se trouve au milieu d’une zone de guerre.

« Nous sommes bien sûr très, très convaincus que nous devons réparer cela le plus rapidement possible », a-t-il déclaré. « Alors espérons qu’il n’est pas trop endommagé. » Il a déclaré que les Ukrainiens avaient dit à l’ONU qu’ils se rendraient à l’oléoduc, qui se trouve sur leur territoire, « dès qu’ils le pourront ».

Griffiths a déclaré que les Ukrainiens considéraient l’ouverture du pipeline comme faisant partie d’un paquet qui inclurait également un accord russe pour ouvrir un quatrième port de la mer Noire à Mykolaïv pour exporter plus de céréales.

Des négociations ont eu lieu ces dernières semaines, notamment lors d’une réunion vendredi à Genève entre le chef du commerce de l’ONU, Grynspan, et le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Vershinin.

« Nous n’en sommes pas encore là », a déclaré Griffiths. « J’espère que nous y parviendrons. »

Edith M. Lederer, Associated Press