Le chef de l’aide de l’ONU cherche à annuler l’interdiction des travailleuses afghanes

NATIONS UNIES – Le chef humanitaire de l’ONU et les dirigeants de deux grandes organisations d’aide internationale sont en Afghanistan après la visite la semaine dernière d’une délégation dirigée par la femme la plus haut placée de l’ONU dans le même but – inverser la répression des talibans contre les femmes et les filles, y compris son interdiction Femmes afghanes travaillant pour des organisations humanitaires nationales et mondiales.