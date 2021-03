Le chef de l’aide de l’ONU appelle les forces érythréennes à quitter le Tigré

NATIONS UNIES (AP) – Le chef humanitaire de l’ONU, Mark Lowcock, a averti jeudi qu’une «campagne de destruction» était en cours dans la province éthiopienne assiégée du Tigray, affirmant qu’au moins 4,5 millions de personnes avaient besoin d’aide et exigeant que les forces de l’Érythrée voisine soient accusées d’avoir commis des atrocités au Tigré. quitter l’Éthiopie.

Alors que la crise du Tigray entre dans son quatrième mois, a déclaré Lowcock, la crise humanitaire se détériore et «de multiples rapports crédibles et largement corroborés du Tigray … parlent d’atrocités généralisées, impliquant des massacres, des viols et des enlèvements de civils, des combats en cours dans la région. »Ainsi que la destruction des récoltes et des machines agricoles essentielles.

Ses remarques à une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l’ONU, obtenues par l’Associated Press, ont pour la première fois désigné les forces érythréennes comme combattant aux côtés du gouvernement éthiopien, et mis en garde contre une éventuelle famine «si la nourriture ne passe pas et là n’est pas une relance agricole.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield ont également exhorté les forces érythréennes à partir.

Thomas-Greenfield a déclaré après la réunion du conseil que les États-Unis «exhortent le gouvernement éthiopien à soutenir la fin immédiate des combats au Tigray» – et cela signifie «le retrait rapide des forces érythréennes» et des forces de la région voisine d’Amhara au Tigré. Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que Guterres soutenait la demande de Lowcock.

Un communiqué de presse du Conseil de sécurité sur le Tigray, rédigé par l’Irlande, est toujours en discussion, ont déclaré des diplomates du Conseil, s’exprimant sous couvert d’anonymat car la réunion était close.

Alors que de violents combats se poursuivent entre les forces éthiopiennes et alliées et ceux qui soutiennent les dirigeants désormais fugitifs du Tigray qui dominaient autrefois le gouvernement éthiopien, l’alarme grandit quant au sort des 6 millions d’habitants de Tigray. Personne ne sait combien de milliers de civils ont été tués.

Des récits d’atrocités contre des habitants de Tigray ont été détaillés dans des rapports de l’Associated Press et d’Amnesty International. Le gouvernement fédéral et les responsables régionaux du Tigré croient tous deux que les gouvernements des uns et des autres sont illégitimes après des élections perturbées par la pandémie COVID-19.

L’histoire continue

En exigeant le départ des Érythréens, Lowcock a déclaré: «Il est maintenant parfaitement clair pour tous, et ouvertement reconnu par les responsables de l’administration gouvernementale du Tigray, que les Forces de défense érythréennes opèrent dans tout le Tigré.»

«D’innombrables rapports bien corroborés suggèrent leur culpabilité pour les atrocités», a-t-il déclaré. «Les forces de défense érythréennes doivent quitter l’Éthiopie et elles ne doivent pas être autorisées ni autorisées à poursuivre leur campagne de destruction avant de le faire.»

Lowcock a également souligné que toutes les forces – «et j’inclus ici les forces de défense éthiopiennes, les forces de défense érythréennes, les forces tigréennes et les milices ethniques de certaines parties de l’Éthiopie au-delà du Tigré» – doivent, en vertu du droit international humanitaire, permettre l’accès aux personnes qui ont besoin d’assistance, « Où qu’ils soient. »

Il a déclaré que de nombreuses personnes dans les zones rurales, qui représentaient environ 80% de la population du Tigré avant le début du conflit, restent inaccessibles et que leur situation «est presque certainement pire» que celles que les agences humanitaires ont pu atteindre.

«Nous avons identifié au moins 600 000 personnes dont nous savons qu’elles ont besoin d’aide mais qui n’ont encore reçu aucune aide humanitaire», a déclaré Lowcock. «Mais nous soupçonnons que le nombre réel de personnes dans le besoin qui n’ont reçu aucune aide jusqu’à présent est nettement plus élevé.»

Avec les récoltes et les marchés perturbés par le conflit, il a déclaré que «l’insécurité alimentaire augmente», citant «des rapports anecdotiques de famine», mais affirmant que «le pire est encore évitable».

Lowcock a déclaré que les agences d’aide intensifient leur réponse et a exhorté les donateurs à contribuer à un appel de 400 millions de dollars pour Tigray qui doit être publié la semaine prochaine.

Le chef de l’action humanitaire de l’ONU a déclaré que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré au secrétaire général Guterres il y a plusieurs jours – et a réitéré jeudi au directeur exécutif du Programme alimentaire mondial David Beasley – qu’il était déterminé à faire en sorte que l’aide parvienne à ceux qui en ont besoin.

«Cet engagement doit maintenant se traduire par plus d’actions sur le terrain», a déclaré Lowcock, soulignant qu’un besoin urgent est d’acheminer du matériel de communication dans le Tigré afin que les organisations humanitaires puissent communiquer entre elles.

Lowcock a déclaré que Tigray n’était peut-être pas le seul point chaud en Éthiopie.

«Nous voyons des signes avant-coureurs dans d’autres régions d’Éthiopie, notamment une montée de l’armée à la frontière entre l’Éthiopie et le Soudan et une aggravation du conflit ethnique dans la région de Benishangul-Gumuz, d’où les réfugiés fuient vers le Soudan», a-t-il déclaré.