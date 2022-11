Le chef de l’agence frontalière américaine démissionne au milieu d’une vague de migrants

WASHINGTON (AP) – Le chef des douanes et de la protection des frontières américaines a démissionné de son poste à la tête de la plus grande agence d’application de la loi du pays alors que les agents rencontrent un nombre record de migrants entrant aux États-Unis depuis le Mexique.

Chris Magnus a présenté sa démission au président Joe Biden samedi, affirmant que cela avait été “un privilège et un honneur” de faire partie de l’administration.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que Biden avait accepté la démission de Magnus. “Le président Biden apprécie les près de quarante ans de service du commissaire Magnus et les contributions qu’il a apportées à la réforme de la police pendant son mandat de chef de la police dans trois villes américaines”, a-t-elle déclaré.

Deux personnes qui ont été informées à ce sujet ont déclaré vendredi à l’Associated Press que Magnus avait reçu l’ordre de démissionner ou d’être licencié moins d’un an après sa confirmation. Les gens ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à aborder la question publiquement.

Le renvoi de Magnus fait partie d’un bouleversement plus important attendu à la sécurité intérieure alors qu’elle lutte pour gérer les migrants venant d’un plus grand nombre de pays, dont le Venezuela, Cuba et le Nicaragua. Cela survient alors que les républicains sont susceptibles de prendre le contrôle de la Chambre en janvier et devraient lancer des enquêtes sur la frontière.

Les migrants ont été arrêtés 2,38 millions de fois à la frontière mexicaine au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre, en hausse de 37 % par rapport à l’année précédente. Le total annuel a dépassé les 2 millions pour la première fois en août et est plus du double du niveau le plus élevé de la présidence de Donald Trump, en 2019.

Le Los Angeles Times a été le premier à rendre compte de l’ultimatum. Dans une déclaration au journal, Magnus a déclaré que le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, lui avait demandé de démissionner ou d’être renvoyé.

Mike Balsamo, Colleen Long et Elliot Spagat, Associated Press