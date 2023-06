Le chef de l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens met en garde contre des réductions de services sans plus de financement

BEYROUTH (AP) – Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré mardi que sans une nouvelle injection de fonds, il est « probable ou très probable » que l’agence ne sera pas en mesure de fournir certains services ou de payer les salaires d’ici l’automne.

Le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré lors d’une conférence de presse à Beyrouth que l’agence responsable des services aux réfugiés palestiniens a été confrontée à un manque à gagner de 150 à 200 millions de dollars par an ces dernières années.

Les donateurs lors d’une conférence d’annonce de contributions plus tôt ce mois-ci n’ont fourni que 107 millions de dollars de nouveaux fonds, soit nettement moins que les 300 millions de dollars que l’agence avait demandés pour maintenir ses programmes en cours jusqu’à la fin de l’année.

Ces programmes comprennent des services de santé et d’éducation et, dans certains cas, une aide en espèces aux familles en Syrie, au Liban, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupées par Israël, dans la bande de Gaza et en Jordanie.

Tout en reconnaissant que les problèmes de financement de l’agence sont devenus « presque un record battu », Lazzarini a averti les donateurs de ne pas « prendre pour acquis la capacité de l’UNRWA à se débrouiller ».

Au Liban, qui est sous le choc d’une crise économique sans précédent depuis 2019, quelque 93 % des réfugiés palestiniens dans le pays vivent désormais dans la pauvreté. Les Palestiniens au Liban n’ont pas le droit de posséder des biens et d’exercer la plupart des professions de cols blancs. La détérioration de la situation économique du pays a poussé de nombreuses personnes à prendre la mer dans des tentatives souvent meurtrières pour rejoindre l’Europe.

Lazzarini a déclaré que lorsque l’agence a récemment lancé une annonce pour 14 travailleurs de l’assainissement dans les camps de réfugiés au Liban, elle a obtenu 37 000 candidats, dont beaucoup détiennent des diplômes universitaires.

« Cela montre à quel point les réfugiés palestiniens ont peu de possibilités ici en matière d’opportunités d’emploi », a-t-il déclaré.

Lazzarini a déclaré que la communauté internationale doit avoir une discussion « correcte et honnête » sur ce que devrait être le rôle futur de l’agence en l’absence d’une solution politique au conflit israélo-palestinien qui signifierait la fin de son mandat.

« L’année prochaine, nous célébrerons le 75e anniversaire d’une agence, qui était censée être une agence d’intérim », a déclaré Lazzarini. « Et en même temps, il semble que nous n’ayons jamais été aussi éloignés d’une solution politique durable et équitable. »

L’UNRWA a été fondée à la suite de la création de l’État d’Israël en 1948 pour servir des centaines de milliers de Palestiniens qui ont fui ou ont été forcés de quitter leurs foyers. Aujourd’hui, leur nombre est passé à quelque 5,9 millions de personnes, la plupart dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée par Israël, ainsi que dans les pays voisins du Moyen-Orient.

Abby Sewell, l’Associated Press