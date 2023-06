Le chef de l’AFN se défend contre l’expulsion, dit que les opposants « se comportent comme des agents indiens »

RoseAnne Archibald, la première femme chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN), accuse ses chefs régionaux d’hypocrisie, de misogynie et de « comportement comme des agents indiens », alors qu’ils recommandent sa destitution pour la deuxième fois en un an, documents obtenus par CBC Les nouvelles révèlent.

La chef crie de l’Ontario a monté son offensive politique à la suite d’une réunion du comité exécutif de l’APN le 14 juin qui comprenait des éclats de querelles amères, selon des enregistrements également obtenus par CBC News.

Après la réunion, Archibald a fait circuler un lot de communiqués confidentiels aux chefs en assemblée, fustigant ce qu’elle allègue être « un modèle d’injustice, de manque de coopération, d’obstruction et de déni de justice pur et simple » de la part des dirigeants régionaux.

« Le silence, l’exclusion et la marginalisation de la plus célèbre dirigeante des Premières Nations est un précédent dangereux et effrayant pour les femmes des Premières Nations du monde entier », a-t-elle déclaré dans un courriel aux chefs.

Tous les documents et enregistrements qui ont été divulgués à CBC News ont été vérifiés de manière indépendante par plusieurs sources.

L’APN, une organisation de défense des droits des Premières Nations financée par le gouvernement fédéral, est mêlée à un conflit de leadership et à une controverse interne depuis au moins la fin de 2020.

Son comité exécutif — composé du chef national et des chefs régionaux — s’est réuni le 14 juin pour établir l’ordre du jour de assemblée à huis clos de cette semaine concernant une enquête sur la conduite d’Archibald.

L’enquête a révélé qu’Archibald avait harcelé deux membres du personnel et exercé des représailles contre cinq, selon un rapport de synthèse confidentiel par le cabinet d’avocats Emond Harnden. Après cela, l’exécutif a voté 10-0 pour dénoncer Archibald et recommander son retrait. Archibald a répliqué avec une réfutation qualifiant l’enquête de distraction de ses efforts pour éradiquer les allégations de corruption.

Les chefs régionaux n’ont pas répondu aux demandes d’interview envoyées par courrier électronique ou ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de commenter, soulignant la résolution de l’APN de 2022 ordonnant à l’exécutif de « s’abstenir de faire des commentaires publics aux médias » à ce sujet.

Cependant, dans une lettre du 13 juin à Archibald, le chef régional de la Nouvelle-Écosse, Paul Prosper, lui a dit qu’elle «risquait des poursuites judiciaires et des frais juridiques importants» qui «pourraient entraîner la ruine financière de l’organisation».

Les dirigeants nationaux et ontariens se chamaillent

Les dernières dépêches d’Archibald sont adressées aux Premières Nations en assemblée et comprennent une plainte personnelle contre le chef régional de l’Ontario Glen Hare, quatre chronologies d’événements internes de son point de vue et une note de synthèse.

La plainte contre Hare, datée du 14 juin, est adressée aux chefs de l’Ontario et suggère que les dirigeants, tous deux des vétérans politiques de plusieurs décennies, étaient déjà à couteaux tirés depuis des mois.

Dans ce que la plainte allègue était le dernier d’une série de conflits, Archibald a déclaré que Hare « s’est moqué et s’est moqué de moi tout en m’interrompant et en parlant au-dessus de moi » lors de la réunion du 14 juin.

Un porte-parole du bureau de Hare a déclaré qu’il n’était pas en mesure de donner des interviews ou de fournir une déclaration car un processus interne confidentiel a été lancé en lien avec la plainte. Ses allégations ne sont pas prouvées.

Un enregistrement de l’échange, dont CBC News a obtenu trois versions, montre des querelles mutuelles alors que Hare et Archibald s’interrompent.

Le chef régional de l’Ontario, Glen Hare, qui est également chef des chefs de l’Ontario, est présenté à l’assemblée de l’APN à Ottawa en avril. (Assemblée des Premières Nations/Facebook)

La vidéo commence par Hare s’opposant au projet d’ordre du jour, qui comprenait des éléments que le camp d’Archibald voulait, à savoir les plaintes non résolues du personnel de son bureau et les plaintes contre les chefs régionaux.

« Chef national, vous êtes en conflit. S’il vous plaît, écoutez-nous. C’est pourquoi nous sommes là où nous sommes », déclare Hare dans la vidéo.

Il prévient que le projet d’ordre du jour « va juste provoquer un autre grand tollé », faisant référence à l’assemblée de juillet 2022 qui a plongé dans le chaos alors qu’Archibald a facilement vaincu la première motion de censure.

« Je ne soutiens pas cela », a déclaré Hare, avant d’énumérer les points de l’ordre du jour qu’il souhaite supprimer. À ce moment-là, Archibald intervient.

« Je vais juste parler maintenant, parce que vous êtes en conflit d’intérêts, chef régional Hare », accuse-t-elle dans la vidéo. Il essaie de la couper, mais elle continue.

« Vous êtes en conflit d’intérêts en essayant de supprimer des éléments qui éclairent réellement l’image complète. Il y a un certain nombre de plaintes du personnel contre des membres de la direction avec lesquelles vous ne traitez pas – et c’est un conflit d’intérêts. »

Archibald poursuit en accusant Hare d’avoir « bloqué [her] d’assister à sa réunion », se référant à l’assemblée des chefs de l’Ontario (COO) la veille à Thunder Bay.

Hare’s COO est l’organisation faîtière de 133 bandes en Ontario. Son ordre du jour du 13 juin comprenait une discussion à huis clos sur le statut de l’APN.

Le chef national et les chefs régionaux de l’APN assistent à une assemblée à Vancouver le 5 juillet 2022. (Ben Nelms/CBC)

Dans la vidéo du lendemain, Hare rejette immédiatement l’accusation d’avoir bloqué Archibald. « Chef, puis-je corriger cela ? Puis-je corriger cela ? Chef, puis-je corriger cela ? il dit.

« Non, tu ne peux pas, parce que j’ai la parole. J’ai la parole ! Archibald répond, alors que Hare l’interrompt en disant: « Vous aviez mon étage hier! »

Mais le chef national ne cesse de répéter « J’ai la parole ! J’ai la parole ! J’ai la parole ! J’ai la parole ! »

« Tu es venu à ma réunion ! Tu es venu à ma réunion ! Ne nous mens pas ! » Compteurs de lièvre. « Tu es venu à ma réunion hier ! Tu es venu là ! »

« Je n’avais pas la parole lors de votre réunion », répond à nouveau Archibald, alors que Hare poursuit, « Vous êtes entré là-bas! Vous êtes entré là-bas! » Il finit par céder et elle fait valoir son point de vue.

« Je n’avais pas la parole lors de votre réunion et vous m’avez interdit d’y assister, c’est donc un processus très injuste. Vous êtes en conflit d’intérêts, chef régional Hare », a déclaré Archibald.

« Vous êtes en conflit d’intérêts et tous les membres de ce comité exécutif sont en conflit d’intérêts à ce sujet, car vous essayez de bloquer des éléments qui révéleront la vérité sur vous. »

La querelle continue

Alors que la vidéo s’arrête là, CBC News a également obtenu un enregistrement audio de près de quatre heures de la réunion révélant que les querelles de division se poursuivaient.

Sur l’enregistrement, la chef de cabinet de Hare, Charlotte Commanda, intervient rapidement pour préciser que les chefs ontariens ont choisi de ne pas entendre le chef national.

À un moment donné, environ deux heures et demie plus tard, la chef régionale du Nouveau-Brunswick, Joanna Bernard, accuse Archibald de diffuser un récit fortement unilatéral dans ces communiqués.

« Vous donnez votre version de l’histoire sans l’image complète ici, et c’est là que réside le problème », dit Bernard.

Bernard poursuit en expliquant son opposition au projet d’ordre du jour, qui comprenait des points sur l’échec du groupe à rétablir l’harmonie interne – pour lequel Archibald blâme les chefs régionaux – et les tentatives d’Archibald d’obtenir un conseil juridique.

Dans sa note du 14 juin, Archibald allègue que l’APN a refusé d’approuver plusieurs contrats d’avocats pour son bureau, accusant les chefs régionaux de « se comporter comme des agents indiens », faisant référence à une politique coloniale qui empêchait les Premières Nations d’embaucher des avocats.

Dans la rencontre, Bernard pointe du doigt le leader national.

« J’ai l’impression – ce n’est que mon opinion, chef national – que nous ne guérissons pas. Cette voie de guérison merdique et ces trucs d’amour et de paix, je l’ai eu jusqu’aux oreilles », a déclaré Bernard sur l’enregistrement.

« J’en ai marre de l’entendre quand les choses que vous faites sont à l’opposé de cela, nous sapant en tant que cadre. »

Les chefs en assemblée doivent se réunir mercredi pour discuter du sort de leur chef lors d’une réunion virtuelle d’une journée fermée au public et aux médias. Les articles soutenus par Archibald ne sont pas à l’ordre du jour définitif.

Le chef national a refusé de donner des interviews avant l’assemblée et son bureau n’a pas répondu directement aux questions à ce sujet.