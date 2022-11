Le chef de l’Afghanistan impose la charia à tout le pays

Le plus haut dirigeant afghan a ordonné dimanche que la charia islamique soit pleinement appliquée, ce qui comprend la lapidation, la flagellation et les exécutions publiques, selon des informations.

Le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid a relayé dimanche sur Twitter un message du guide suprême Haibatullah Akhundzada ordonnant l’ordonnance “obligatoire” après avoir rencontré un groupe de juges plus tôt dans la journée, a rapporté The Guardian.

Depuis que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan en août 2021, Akhundzada a continué à régner depuis Kandahar, où le groupe a émergé pendant la guerre civile afghane en 1994.

LA VIE SOUS LE RÈGLE DES TALIBAN UN AN PLUS TARD : LES FEMMES ET LES FILLES LUTTENT SOUS DES POLITIQUES D’OPPRESSION

“Examinez attentivement les dossiers des voleurs, des ravisseurs et des séditionnistes”, a déclaré Mujahid citant Akhundzada. Ces fichiers dans lesquels toute la charia [Islamic law] conditions de hudud et qisas ont été remplies, vous êtes obligé de les mettre en œuvre. C’est la règle de la charia et mon commandement, qui est obligatoire.”

Selon la loi islamique, les crimes hudud comme la consommation d’alcool, l’adultère, la rébellion et l’enlèvement nécessitent un niveau de preuve important pour être punis – comme quatre hommes musulmans témoins d’adultère.

Qisas dans l’Islam signifie riposter, ou par exemple, prendre la vie d’un meurtrier ou blesser quelqu’un par vengeance.

LES TALIBAN VONT INTERDIRE LES FEMMES DES GYMS ET DU PARC PARCE QUE LA SÉGRÉGATION DES SEXES ET LES LOIS SUR LE FOULARD “NON OBSERVÉES”

L’ordre d’Akhundzada intervient après un an où les talibans sont revenus à leurs anciennes habitudes de flagellation et de publication de vidéos sur les réseaux sociaux ou d’affichage des corps de ravisseurs qui, selon les dirigeants, ont été tués dans des fusillades.

Les droits des femmes dans le pays se sont dissipés depuis la prise de pouvoir, beaucoup perdant leur emploi au gouvernement, selon le Guardian, et toutes nécessitant de se couvrir avec une burqa ou un hijab à l’extérieur de la maison.