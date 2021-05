Le chef de l’AFC Shaikh Salman se félicite de la mort de l’ancien footballeur indien Franco

Le président de la Confédération asiatique de football (AFC), Shaikh Salman Al Khalifa, a exprimé ses condoléances pour la mort de Fortunato Franco, membre de l’équipe indienne de football, lauréate des Jeux asiatiques de 1962, le décrivant comme «une véritable légende du jeu». Franco est décédé lundi à Goa. Il avait 84 ans. .

L’un des meilleurs joueurs de milieu de terrain de l’Inde, Franco a fait partie de l’âge d’or du football indien entre 1960 et 1964. « Au nom de l’AFC et de la famille asiatique du football, veuillez accepter mes plus sincères condoléances et sympathies pour le décès de Fortunato Franco », a déclaré Shaikh Salman dans une lettre adressée au président de la Fédération indienne de football, Praful Patel.

«Il était une véritable légende du jeu, dont les précieuses contributions ont formé la pierre angulaire du football indien et ont servi d’inspiration à tant de la génération actuelle de joueurs et de fans. Nous avons perdu une icône remarquable et chérirons à jamais sa passion et son dévouement pour le football indien et asiatique. « Franco faisait partie de l’équipe olympique de Rome en 1960 mais n’a pas obtenu de match. Cependant, il faisait partie intégrante de l’équipe asiatique de 1962. Équipe gagnante d’or aux Jeux à Jakarta. Il a fait 26 apparitions pour l’Inde, y compris la Coupe d’Asie 1964, où l’Inde a terminé deuxième, et les équipes médaillées d’argent et de bronze de 1964 et 1965 Merdeka Cup.

Mais sa meilleure performance a été lors des Jeux asiatiques de 1962 où le football indien a connu sa meilleure heure, battant la Corée du Sud 2-1 en finale à Jakarta devant 100 000 personnes.

